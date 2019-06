Bordj Badji Mokhtar : Un orpailleur arrêté et cinq sacs d’or brut et de pierres saisis

Un détachement de l’Armée nationale populaire a arrêté, le 23 juin à Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), un orpailleur et saisi deux véhicules tout-terrain, cinq sacs de mélange d’or brut et de pierres, 500 litres de carburant, ainsi que des outils d’orpaillage. Dans le même cadre, un détachement de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale «ont appréhendé, à Aïn Defla (1re Région militaire), une colporteuse de drogues en possession de 51,8 kilos de kif traité, tandis qu’un autre détachement a arrêté, à Bouira, trois individus et saisi un camion et un véhicule chargés de 2.166 unités de boissons».

Par ailleurs, des détachements combinés de l’ANP «ont intercepté 87 immigrants clandestins à Tamanrasset, Djanet, Tizi-Ouzou et Tiaret.