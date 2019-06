L’ambassadeur du Japon à Médéa : Don de 48.000 euros à l’association Chiffa

L’ambassadeur du Japon, Kazuya Ogawa, a souligné hier à Médéa, l’«excellence des relations» qui lient l’Algérie au Japon et la volonté de son pays à consolider ces relations et les élargir à différents domaines. «L’Algérie est un partenaire important et incontournable pour le Japon qui entend œuvrer à faire évoluer davantage les relations excellences et étroites qui lient les deux pays, de façon à ce que ces relations puissent se renforcer et se consolider à travers un élargissement des domaines de partenariat ou d’échanges économiques entre les deux pays», a indiqué le diplomate, en marge de sa visite au centre de rééducation fonctionnelle de l’association «Chiffa» à Médéa. Saluant les efforts déployés par l’association pour la prise en charge des malades, le diplomate a réitéré la disposition de son pays à «soutenir ce type d’action», assurant que le don financier octroyé à cette association, même s’il reste symbolique, «traduit, néanmoins, la volonté du Japon à accompagner et à soutenir des microprojets à caractère humanitaire».

Le don de près de 48.000 euros, fait par le Japon à l’association «Chiffa», en mars dernier, a permis l’acquisition d’équipements médicaux dans le cadre de son projet relatif à la rééducation médicale. L’association assure, selon son président, Khelil Moussaoui, la prise en charge annuelle de 1.400 patients, souffrant de différents problèmes fonctionnels, alors que le nombre global de patients ayant bénéficié d’une prise en charge au niveau du centre, depuis son ouverture en 2003, a atteint les 13.000 patients.