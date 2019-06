Perturbations dans la distribution d’eau : les branchements anarchiques à l’origine de 70% des interventions

«Près de 70% des interventions effectuées par l’ADE au niveau national, en raison de perturbations en matière de distribution d’eau, ne sont pas dues aux conduites, mais sont motivées par les branchements installés, sans respect des normes requises, par les particuliers», a précisé, hier à Aïn Defla, le ministre des Ressources en eau, M. Ali Hammam, qui inspectait le barrage de Sidi M’hamed Bentaïba, dans le cadre de sa visite de travail dans la wilaya. Le premier responsable du secteur a, à ce propos, battu en brèche la thèse en vertu de laquelle certaines perturbations en matière de distribution d’eau potable étaient dues à un manque du précieux liquide. «Il est clair que les statistiques attestent de manière tangible que la ressource hydrique est disponible, et pour s’en convaincre, on ne peut que jeter un regard à ce barrage pratiquement plein (celui de Sidi M’hamed Bentaïba, d’une capacité de stockage de 75 millions de m3, ndlr)», a-t-il fait remarquer, soutenant que c’est l’installation anarchique des branchements qui influe sur le débit. Dans la foulée, le ministre a tenu à rassurer les ménages sur la disponibilité de l’eau durant la saison estivale, invitant les responsables locaux de l’ADE à se surpasser pour tranquilliser le citoyen sur ce point précis. Évoquant Aïn Defla, il a noté que le paradoxe pour cette wilaya a trait au fait que le recours aux eaux superficielles reste très faible, en dépit de l’existence de cinq grands barrages, de trois petits barrages et de nombreuses retenues collinaires. «Certes, on peut toujours recourir aux eaux souterraines pour répondre aux besoins, sans cesse grandissants, de la population, mais il est plus que nécessaire de se pencher sur cette question en vue d’optimiser les infrastructures hydriques dont regorge la wilaya pour améliorer aussi bien l’alimentation en eau potable que l’irrigation des terres agricoles», a-t-il noté. Il a, à ce propos, pris la décision d’accorder une enveloppe de 3,5 milliards de dinars à la wilaya, en vue d’améliorer l’alimentation en eau potable, ainsi que la rénovation du réseau y afférent. Au sujet des barrages de la wilaya accusant un déficit en matière de taux de remplissage, le ministre a préconisé le recours à l’interconnexion en vue de rééquilibrer la dotation.