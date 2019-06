Intégration économique africaine : Le rôle primordial de l’Algérie

L’Algérie continuera de jouer un rôle «primordial» dans le processus d’intégration économique intra-africaine, a affirmé, hier à Dakar, le ministre du Commerce, Saïd Djellab. «L’Algérie joue et continuera de jouer un rôle primordial dans le processus d’intégration économique intra-africaine et dans les différentes actions et aspirations pour aboutir à l’atteinte des objectifs de l’Agenda 2063», a indiqué M. Djellab, lors du forum africain sur les enjeux liés à la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), dont les travaux ont débuté, hier à la capitale sénégalaise. Il a, dans ce sens, souligné les efforts de l’Algérie, notamment pour une «Afrique prospère fondée sur la croissance inclusive et le développement durable», ainsi que pour une «Afrique dont le développement est axé sur les populations, qui s’appuie sur le potentiel de ses populations, notamment celles des femmes et des jeunes, qui se soucie du bien-être des enfants».

L’Algérie œuvre aussi à parvenir à une «Afrique qui agit en tant qu’acteur et partenaire fort, uni et influent sur la scène mondiale». Pour réussir cette intégration, dont les opérateurs sont le principal moteur, il est «indéniable» que les politiques nationales, en préparation d’intégration de cette zone soient «inclusives», en faisant participer les forces vives sociales et économiques. Il a, dans ce contexte, relevé que l’Algérie avait «déjà procédé à l’élaboration d’un processus participatif et inclusif, pour garantir une adhésion des acteurs économiques et sociaux, et assurer une intégration durable au sein de la ZLECAf». M. Djellab a réitéré la disponibilité de l’Algérie «à œuvrer pour la réalisation et la concrétisation des objectifs d’intégration de la ZLECAf, dans un esprit de coopération renforcée, d’un partenariat et des liens de solidarité entre nos pays et nos partenaires au développement». L’entrée en vigueur de la ZLECAf, depuis le 30 mai 2019, constitue, a-t-il affirmé, un «signal fort», aussi bien à nous-mêmes, en tant que ressortissants africains, qu’au reste du monde, et traduisant la volonté indéniable des États africains à rendre l’intégration africaine, une réalité palpable.