Canicule : Consignes de précaution

Très chaud, ce mois de juin donne déjà un avant-goût d’un été qui ne s’annonce pas de tout repos, notamment pour certaines catégories de citoyens jugées vulnérables, telles les personnes âgées.

C’est d’ailleurs dans cette optique, et suite à la canicule qui touche plusieurs régions du pays, avec notamment l’arrivée d’une masse d’air chaud, que la Direction générale de la Protection civile a décidé de mettre en alerte toutes ses unités d’intervention et d’intensifier les actions de prévention et de sensibilisation nécessaires en de telles circonstances, indique un communiqué de presse de la cellule de communication de la DGPC.

Notre source évoque à ce propos une série de consignes de sécurité devant être respectées à la lettre par les citoyens s’ils veulent éviter toute complication sur leur état de santé et autres mauvaises surprises, et insiste sur la nécessité de médiatiser fortement ces recommandations. Il s’agit, précise la protection civile, de fermer les volets et les rideaux des façades exposées au soleil, de maintenir les fenêtres fermées tant que la température extérieure est supérieure à la température intérieure, d’ouvrir les fenêtres tôt le matin, tard le soir et la nuit et de provoquer des courants d’air dans tout le bâtiment dès que la température extérieure est plus basse que la température intérieure. « Baisser ou éteindre les lumières, ne pas s’exposer au soleil, plus particulièrement les personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques ainsi que les enfants et éviter tout déplacement pendant cette période, sauf en cas de nécessité, restent parmi les autres consignes à adopter scrupuleusement », lit-on dans le communiqué dont El Moudjahid détient une copie.

L’institution que dirige le colonel Boughlef recommande par ailleurs aux citoyens de se déplacer tôt le matin ou tard le soir, notamment dans les wilayas du Sud et de l’intérieur du pays où les températures sont caniculaires, de rester à l’ombre dans la mesure du possible et de ne pas s’installer en plein soleil. « Si vous devez sortir, portez un chapeau, des vêtements légers, tel le coton, et amples, de préférence de couleur claire. Évitez les activités extérieures nécessitant des dépenses d’énergie trop importantes comme le sport, le jardinage et le bricolage », ajoute la DGPC qui insiste également sur la nécessité d’éviter à tout prix les baignades au niveau des réserves d’eau, de prendre « régulièrement » dans la journée des douches ou des bains frais, sans vous sécher. Il est question de penser à « aider » les personnes dépendantes, à l’image des nourrissons et des enfants, des personnes âgées ou encore des malades ou ceux qui ne peuvent pas jeûner en leur proposant régulièrement des boissons. Pour les conducteurs n’ayant pas l’air conditionné dans leur véhicule, il est fortement déconseillé d’effectuer des longs trajets au cours de la journée, il est préférable de les programmer en soirée ou la nuit et de ne jamais laisser les enfants seuls à l’intérieur d’un véhicule.

Sami Kaidi