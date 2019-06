Sonelgaz : Un été sans coupure d’électricité

Le groupe Sonelgaz a pris toutes les dispositions pour garantir un été sans coupure d’électricité à l’échelle nationale, a assuré hier à Oran le PDG de la Société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz, Chaher Boulekhras. «Toutes les dispositions ont été prises pour garantir un été sans coupure d’électricité», a rassuré M. Boulekhras, lors d’un point de presse tenu en marge d’une rencontre régionale à huis clos des cadres des différentes filiales de la société de la région Ouest. Il a ajouté qu’en cas de nécessité, les équipes d’intervention rapide mobilisées effectueront les réparations requises pour réduire le moins possible la durée des coupures, même si celles-ci surviennent dans des cités à faible densité de population. Le responsable a signalé que Sonelgaz est en situation confortable concernant la production avec un volume de 19 gigawatts permettant de satisfaire la demande de 14 à 15 mégawatts et préserver les réserves. Il a rappelé dans ce contexte que la demande sur l’énergie électrique a augmenté cette année de 7% dans les zones du Nord du pays et de 18% dans le Sud du pays. «Dans certaines zones isolées du grand Sud, la demande a augmenté de 40 %», a-t-il précisé, ajoutant que son groupe consacre tous les investissements nécessaires pour assurer à cette région des services de qualité similaires à ceux de la région nord du pays. Abordant la stratégie de développement du groupe, le responsable a indiqué qu’elle vise à «moderniser les systèmes informatiques de la société, à assurer des moyens de gestion des réseaux de production, du transport et de la distribution, à moderniser la gestion des travaux et à prioriser la communication interne et externe de cette société, qui emploie plus de 95.000 travailleurs».



La consommation de gaz dépassera 48 milliards de m3 en 2025



La consommation de gaz naturel sur le marché intérieur devra passer à environ 48 milliards de mètres cubes en 2025, a indiqué le président-directeur général de Sonelgaz. Le modèle de consommation énergétique national continue de donner au gaz naturel une place de choix. La consommation de gaz naturel sur le marché intérieur relevant du groupe Sonelgaz devra passer à environ 48 milliards de m3 en 2025, a souligné Chaher Boulekhras.

«Un taux de croissance annuel moyen de 4,5% sur l'étendue de la période est également prévu», a déclaré le même responsable qui a ajouté que pour subvenir à ces besoins «il faut réaliser près de 13.000 kilomètres de réseau de transport et plus de 100.000 km de réseaux de distribution». «Si toutes les mesures mises en œuvre par le passé ont permis de faire du gaz naturel un moyen de développement économique et social, celles prévues devront, de par les avancées technologiques et l'expertise acquise dans le domaine, concourir rapidement à généraliser cette énergie noble et respectueuse de l'énergie», a encore souligné le même responsable.

«Avec un taux de pénétration de 60%, cette formidable croissance du gaz naturel ne devra pas faire occulter la problématique de sa disponibilité, étant une énergie précieuse et non renouvelable, nous devons dès lors penser à sa consommation avec la plus grande efficience et investir inéluctablement dans les énergies renouvelables comme sources intarissables et incontournables», a-t-il ajouté, signalant qu'une stratégie axée sur la mise en valeur des ressources inépuisables telles que le solaire pour diversifier les sources d'énergie et préparer l'avenir a été tracée.

Placé au rang de priorité nationale, ce programme consistait à installer une puissance d'origine renouvelable pour le marché national et réaliser ainsi des économies d'énergies pour l'ensemble des secteurs, en introduisant de nouveaux modes de consommation, tels l'éclairage performant, l'isolation thermique, les carburants propres et les équipements industriels performants, a fait savoir le Pdg de Sonelgaz. Un projet de 343 MWC en solaire photovoltaïque a été lancé en 2014, ainsi que deux projets pilotes expérimentaux en 2011, à savoir la centrale solaire photovoltaïque de Ghardaïa de 1,1 MWC et le parc éolien d'Adrar, de 10,2 MWC constitué de 12 éoliennes, a-t-il rappelé.

L'Algérie dispose, selon le même responsable, de potentiels en gisements renouvelables des plus appréciables, lui permettant de prétendre à se positionner comme acteur majeur dans la production de l'électricité à partir des filières photovoltaïques et éoliennes, en intégrant la biomasse, la cogénération, la géothermie et le solaire thermique. Ces filières seront, selon M. Boulekhras, les moteurs d'un développement économique durable, à même d'impulser un nouveau modèle de croissance économique, notamment à travers l'implantation et la généralisation d'industries des énergies renouvelables créatrices de richesse et d'emplois, associée à un programme de formation continue et de capitalisation des connaissances.

Le sixième symposium de l’Association algérienne de l’industrie du gaz (AIG) regroupe près de 700 participants, selon M. Abdelmadjid Attar, vice-président de l'AIG. Lors de ces deux jours d'échanges, plus de 120 communications, entre orales et affichées, sont prévues, ainsi que quatre tables rondes. Cette manifestation scientifique a vu la participation des Pdg des groupes Sonatrach et Sonelgaz, ainsi que des cadres de ces groupes qui animeront plusieurs conférences.

Les réserves de l’Algérie en gaz naturel couvriront «largement» les besoins nationaux jusqu’à la période 2035-2040, a souligné hier à Oran Ahmed Mechraoui, consultant au sein de l’Association algérienne de l’industrie du gaz (AIG). En marge des travaux du 6e symposium de l’AIG, l’expert a précisé qu’«il n’existe aucune contrainte sur ce plan là. Les ressources disponibles couvriront largement les besoins nationaux en la matière jusqu’en 2035, voire même 2040».

M. Mechraoui, également ancien vice-président à Sonatrach, ancien conseiller du ministre de l’Energie, a fait savoir que «l’Algérie continuera à exporter une partie de son gaz, et peut aussi satisfaire toute la demande nationale en constante augmentation». «Nous sommes sécurisés pour les 15 prochaine années. Mais au-delà, il faut penser à des solutions et à faire des choix», a-t-il estimé, soulignant qu’il s’agira de mettre en priorité la sécurité énergétique du pays, mettre en avant les énergies renouvelables (ENR) et d’entreprendre l’exploration du gaz de schiste. La sécurité énergétique «permettra d’assurer le gaz au citoyen au-delà de 2035. Les ENR permettront d’économiser le gaz utilisé pour la production de l’électricité», explique-t-il, ajoutant que la production de l’électricité par d’autres sources permettra d’économiser d’importantes quantités de gaz naturel. A ce propos, le même expert a signalé que «si le programme national de développement des Energies renouvelables, visant la production de 22.000 mégawatts d’électricité d’ici 2030, est mis en œuvre comme prévu, nous pourrons économiser environ 60 milliards de m3 de gaz. C’est pratiquement deux années de consommation annuelle». Concernant l’avenir du gaz, le même spécialiste a estimé que «l’exploration, à elle seule selon les données d’aujourd’hui, n’est pas suffisante». Il est nécessaire de prendre en considération le potentiel algérien en gaz de schiste», a-t-il indiqué, soulignant «la nécessité de se préparer pour la période d’après 2035-2040, dès maintenant, en développant les ENR et en explorant le gaz de schiste». Les travaux de la deuxième et dernière journée du symposium ont été marqués par l’organisation de deux tables rondes sur «l’évaluation de la répartition géographique des réserves mondiales en gaz naturel» et «les progrès technologiques au service de l’industrie du gaz». Plusieurs communications en relation avec l’industrie du gaz ont été présentées. Le 6e symposium de l’AIG, ouvert dimanche, a regroupé près de 700 participants algériens et étrangers. Lors de ces deux jours d'échanges, plus de 120 communications orales et affichées ont été présentées ainsi que deux tables rondes.