Saison estivale : Des services de qualité

Tous les moyens ont été déployés pour «assurer le succès» de la saison estivale en vue d’offrir des services de qualité au citoyen, a assuré, hier à Alger, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Salaheddine Dahmoune. Intervenant au terme d’une visite à Alger où il a donné le coup d’envoi de la saison estivale 2018-2019, M. Dahmoune a indiqué que «tous les moyens ont été déployés pour assurer le succès de la saison estivale pour offrir des services de qualité pour le citoyen», en assurant notamment la propreté et la sécurité, les aires de stationnement, le transport et la gratuité d’accès aux plages. Il a inspecté dans ce cadre les plages Khelloufi 1 (Zeralda) et Kadous (Ain Taya) où il a insisté sur la nécessité d’assurer toutes les commodités au citoyen, notamment la sécurité, l’eau courante pour les différents besoins, les activités culturelles, artistiques et sportives, la préservation de l’environnement en faisant des campagnes de sensibilisation pour des plages propres en permanence. M. Dahmoune a indiqué, dans ce cadre, que 7 usines situées à Réghaia, avaient été fermées pour avoir déversé des déchets dans la nature et les plages, ajoutant néanmoins que 4 d’entre elles avaient fini par se conformer aux lois et être réouvertes. Le ministre a déploré, par ailleurs, le décès de 23 personnes, 4 dans des plages autorisées et 19 autres dans celles interdites et des barrages, ajoutant qu’un numéro vert (10-21) sera lancé le 1er juillet pour permettre aux citoyens de lancer des SOS ou demander des informations concernant la saison estivale. Dans un autre volet, le ministre de l’Intérieur a relevé que 13.000 logements, dont plus de 4.200 sociaux, seront distribués à Alger durant cette semaine. Dans ce cadre, il a été procédé, lors de sa visite à Alger, à la remise de clés (formule LPL) au profit de 62 familles habitant dans des bidonvilles. M. Dahmoune s’est enquis également de l’avancement de la réalisation des nouveaux sièges des circonscriptions administratives de Bouzaréah, Baraki, Sidi M’hamed, Dar El Beida, et de l’Assemblée populaire de wilaya (APW) ainsi que la restauration de la Citadelle d’Alger (Casbah).