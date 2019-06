Lutte contre l’envenimement scorpionique : La prévention, l’ultime arme

Le scorpionisme est un véritable problème de santé publique en Algérie, surtout que cette pathologie liée à la dégradation de l’environnement connaît une extension aux wilayas du Nord.

«C’est surtout un problème de développement d’intersectorialité et de responsabilité civile, car l’envenimement est aisément contrôlable, notamment par l’hygiène du milieu et la sensibilisation ciblée», a affirmé Dr Farida Aliane, chargée du programme de lutte contre l’envenimation due au scorpion.

S’exprimant lors d’une conférence de presse consacrée à la situation épidémiologique de l’envenimement scorpionique à l’Institut national de santé publique, le Dr. Aliane a affirmé qu’ils ont doublé en Algérie durant les trois dernières décennies, passant de 23.000 cas/an en 1991 à près de 45.000 cas/an en 2018, soulignant, à ce propos, qu’il y a toutefois une baisse «sensible» du nombre de décès par envenimation scorpionique. «Par contre, en dépit d’une diminution des décès passant de 106 cas en 1991 à 46 cas en 2018, le problème reste présent surtout que ces cas de décès ont pour la plupart, soit 80%, touché des enfants (…) ce sont des décès qu’on peut facilement éviter», a-t-elle indiqué.

Dans ce sillage, la spécialiste a fait état de 42 wilayas exposées en 2018 aux envenimations scorpioniques, dont 15 au moins ayant enregistré des cas de décès. «Les données géographiques montrent que le scorpion endémique du Sahara, se propage aujourd'hui assez facilement avec les transports et les échanges commerciaux», a-t-elle fait remarquer.

La situation épidémiologique concernant ce type d’envenimation connaît une certaine stabilité, sachant que l’Algérie enregistre annuellement quelque 40 à 50.000 piqûres de scorpions, entraînant entre 40 et 100 décès, en majorité chez les enfants (70%).

L’intervenante a rappelé, dans ce sillage, la mise en place par la tutelle d’un programme national de lutte contre ce fléau dont les principaux axes sont : l’information sanitaire, la formation des différents acteurs, l’éducation sanitaire et l’amélioration de l’environnement urbain. Autre action prioritaire retenue lors de ce programme est la création d’une unité d’extraction de venin de scorpion et de production de sérum au niveau des wilayas suivantes Ouargla, Biskra, Laghouat, Djelfa et Nâama. Le DG de l’Institut Pasteur d’Alger (IPA), Dr Harrat Zoubir, a, quant à lui, affirmé que les structures sanitaires sont dotées de l’antidote, à savoir le sérum antiscorpionique en quantité suffisante. «L’Institut Pasteur d’Algérie fabrique 90.000 doses par an et 50% sont distribuées dans les structures des wilayas à haut risque dès le mois de mars, avec l’apparition des grandes chaleurs», a-t-il dit. Il a noté, dans ce sillage, que 85.000 doses sont fabriquées annuellement. «Nous avons distribué jusqu’à ce jour 45.000 doses, soit 50% de la demande», a-t-il déclaré. De son côté, le Dr. Mohamed Lamine Saïdani, membre de la Commission nationale de prévention contre les piqûres scorpioniques et chef de l'unité de production du sérum anti-scorpionique à l'Institut Pasteur d’Algérie a appelé à se diriger, en cas de piqûre, immédiatement au centre médical le plus proche et ce, dans les trois premières heures, afin d'éviter que le poison n'arrive aux organes vitaux entraînant de facto la mort. «Les victimes décédées après avoir été piquées par un scorpion sont généralement soignées par des méthodes thérapeutiques traditionnelles et cela malgré la disponibilité d’antidote sérum», a-t-il regretté. Les spécialistes présents lors de cette rencontre ont recommandé des mesures préventives pour éviter les piqûres de scorpions et ce à travers l’éloignement des déchets ménagers des zones d’habitation, l’amélioration de l’éclairage public et l’intensification de la sensibilisation, des actions impliquant divers secteurs, dont les collectivités locales, la santé et l’éducation nationale.

Sarah A. Benali Cherif