Préparation des budgets des collectivités locales : Nouvelle stratégie

Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a tracé une nouvelle stratégie en matière d’élaboration des budgets locaux, en vue d’apporter une amélioration dans la prise en charge des exigences citoyennes en ce qui concerne le cadre de vie, les services publics de proximité et promouvoir un développement local durable. À ce titre, deux instructions ont été adressées aux walis de la République afin de définir les priorités relatives à la préparation et à l’élaboration de budgets supplémentaires des wilayas et communes au titre de l’exercice budgétaire 2019.

Dans ce cadre, le ministère a adopté un nombre de mesures et d’orientations visant dans leur ensemble la concrétisation effective des grands axes du développement local à même de mieux répondre aux besoins des citoyens. Il s’agit en particulier des infrastructures de base de proximité, telles que le raccordement au réseau électrique, au gaz naturel et à l'approvisionnement en eau potable, ainsi que le réseau d’assainissement. Il est question également d’améliorer les conditions scolaires, notamment en assurant la restauration, le transport et le chauffage scolaire, la gestion efficace et moderne du service public, le recours aux énergies renouvelables, notamment au niveau des nouvelles structures administratives et des écoles. Il s’agit aussi d’allouer des programmes destinés à la gestion préventive des catastrophes naturelles et environnementales, la préservation de la propreté de l’environnement et de la santé publique, ainsi que la prévention contre les maladies à transmission hydrique. Un programme d’équipement sera également alloué à la participation des citoyens dans le cadre de la démocratie participative. Afin de mener à bien cet effort, la nouvelle stratégie reposera sur des mécanismes visant à consacrer les principes de la démocratie participative, à travers l’implication des citoyens et les acteurs de la société civile dans la proposition de projets présentant une dimension de développement local, une partie des budgets locaux sera consacrée en fonction des moyens financiers disponibles afin de concrétiser les différents projets de développement proposés à cet égard. Dans le cadre de cette nouvelle démarche, le directeur général des Collectivités locales au ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Mohamed Ferrari, a annoncé, l'adoption par le ministère d'un «nouveau type d'accompagnement» destiné aux communes, en vue d'éviter, à l'avenir, tout «déficit financier», affirmant que l'année 2020 sera sans communes déficitaires». Dans une déclaration à l'APS, M. Ferrari a indiqué que le traitement, par le Fonds de solidarité des collectivités locales, du déficit financier enregistré au niveau de certaines communes au cours des dernières années, se faisait «en aval, soit après son enregistrement», affirmant que le ministère «adoptera cette année un nouveau type d'accompagnement» afin d'éviter les cas de déficit. Cette opération «permettra au ministère d'éviter, à l'avenir, tout déficit au niveau des communes, à travers des mesures en amont et prospectives prises par les services du ministère à partir d'un système informatique centralisé pour la gestion des budgets des communes», a précisé le même responsable, relevant que ledit système permet de s'enquérir de l'état réel des recettes et dépenses de chaque commune au niveau national, prévoir les cas de déficit possibles et d'assurer l'intervention du ministère selon une vision prospective. Dans ce sillage, il a souligné que le ministère «prévoit une année (2020) sans communes déficitaires». S'agissant des communes souffrant de blocage de leurs assemblées locales, M. Ferrari a indiqué que «la loi est claire pour ces cas et confère aux walis les prérogatives de prendre en charge la gestion des affaires nécessaires dont a besoin le citoyen au niveau de ces communes», jusqu'à leur déblocage.

Répondant à une question relative au projet de loi sur les collectivités locales, le même responsable a affirmé que ce projet, introduit par le ministère de l'Intérieur, «est en cours d'examen par tous les secteurs en vue de l'enrichir et d'y introduire la nouvelle vision du gouvernement, à savoir la décentralisation de toutes les activités menées par l'administration centrale, une vision qui, dit-il, est à même de produire des résultats positifs si elle est mise en œuvre au niveau local».

S. E.