Formation professionnelle : Répondre aux revendications des travailleurs

La commission nationale du dialogue et de la concertation de la Formation et de l’enseignement professionnels s’est réunie, jeudi dernier au siège du ministère, sous la présidence du ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, en présence des représentants de l’administration centrale, de la Fédération nationale de la formation et de l’enseignement professionnels (FNFEP), ainsi que des représentants de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA).

Cette rencontre entre l’administration centrale et le syndicat avait pour principal objectif le règlement définitif des problèmes socioprofessionnels des travailleurs du secteur et l’application du statut, a-t-on appris auprès du responsable de la communication du ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Sofiane Tissera. Dans sa courte intervention, Dadamoussa Belkhir, le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels a mis en avant le rôle de la Fédération nationale de la formation et de l’enseignement professionnels dans la modernisation du secteur, appelant, à l’occasion, tous les acteurs de la formation professionnelle à fournir plus d’efforts pour promouvoir davantage le secteur. Pour sa part, les représentants syndicaux ont présenté une plateforme d’une douzaine de revendications socioprofessionnelles.

Parmi les revendications du partenaire social, on cite l’application des promotions des employés, la gestion des carrières, ouvrir droit au logement pour les travailleurs du secteur, l’alignement des congés et vacances sur ceux des fonctionnaires de l’éducation nationale, permettre aux chargés de l'orientation d’accéder à des postes supérieurs et la revendication principale est le statut bien sûr.

Résultats des courses, la réunion a été très bénéfique pour les travailleurs du secteur, dans la mesure où le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels a décidé de prendre en charge tous les points de la plateforme de revendications au nombre de douze qu’avait posée la FNFEP. Aussi, le premier responsable du secteur a instruit les différentes directions d’œuvrer à régler tous les problèmes des travailleurs du secteur pour l’instauration d’un meilleur environnement de travail. De ce fait, M. Dadamoussa a répondu favorablement à toutes les revendications du partenaire social.

Par ailleurs, pour assainir tous les problèmes des travailleurs sous contrat, ainsi que ceux qui ne sont pas encore réglés, le ministre vient de décider que 70% des recrutements à venir seront destinés aux recrutements et promotions internes, cela permet d’assainir les situations d’un grand nombre de travailleurs a travers le bénéfice de promotions de postes.

Notre source souligne que le nouveau statut des travailleurs sera pris en charge par le MFEP, en coordination avec le département du Premier ministère.

Mohamed Mendaci