Santé au travail : Un plan national en cours d’élaboration

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui, a révélé, hier, que son secteur est en train d’élaborer un plan national sur la santé au travail, visant l’amélioration des conditions du travail et du bien-être des travailleurs.

«La stratégie du secteur de la Santé est basée sur la prévention des risques psychosociaux et la promotion de la santé et du bien-être dans le lieu de travail, par le biais de l’élaboration et de la mise en œuvre de plans nationaux», a indiqué le ministre, qui a présidé, avec le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, M. Hassan Tidjani Haddam, une rencontre sur la promotion du bien-être dans le lieu de travail. Le ministre a fait savoir, à ce titre, que «des ateliers avaient été organisés pour élaborer un plan national de santé dans le lieu de travail, dans l’objectif d’assurer le bien-être des travailleurs dans le milieu professionnel», ajoutant que ce plan sera prêt d’ici la fin de 2019 ou le début de 2020 au plus tard. M. Miraoui a souligné que le secteur travaillait en coopération avec d’autres secteurs afin de protéger et de promouvoir la santé en milieu de travail, conformément aux dispositions de la loi sur la santé qui préconisait «de promouvoir le bien-être physique, mental et social des travailleurs, et d’éviter de nuire à leur santé, du fait de leurs conditions de travail». Le ministre de la Santé a rappelé, à ce propos, que loi sur la santé affirmait que «la médecine du travail est le devoir de l’employeur, qui est appelé à veiller à la santé des travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail». Pour sa part, M. Haddam a estimé que pour parler de santé et de bien-être au travail, il fallait non seulement fournir des conditions matérielles et des besoins essentiels aux travailleurs, mais aussi veiller à créer les conditions nécessaires à l’équilibre psychologique et social des travailleurs dans le lieu de travail, loin du stress psychologique et des relations tendues. «Chaque entreprise ou institution devrait, selon le ministre, investir dans la sécurité et la santé en tant que dimension stratégique, pour prévenir contre tous les risques auxquels les travailleurs peuvent être confrontés.» Pour le premier responsable du secteur du Travail, «la sécurité et la santé au travail devraient être la priorité de toute institution dans ses programmes, afin d’accroître la productivité, grâce à une main-d’œuvre active», et à travers des mécanismes d’un travail décent, la sécurité et la santé du travail et le renforcement de la prévention des risques professionnels dans l’organisation du fonctionnement de l’entreprise.

Dans cette perspective, M. Haddam a appelé les organismes chargés de la prévention des risques professionnels et les organisations syndicales des travailleurs, employés et responsables d’institutions économiques, à participer à la promotion de la prévention dans ce domaine, à travers, notamment les campagnes de sensibilisation.

Pour rappel, l’Inspection du travail, qui effectue des «contrôles périodiques», a enregistré, en 2017, «41.745 travailleurs n’ayant pas bénéficié de moyens de protection individuels et collectifs contre les risques professionnels, donnant lieu à l’établissement de 5.379 PV d’infraction communiqués aux juridictions compétentes».

Soulignant que la prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles incombe, «dans tous les cas et en toutes circonstances», à l’employeur, le ministre a rappelé l’article 3 de la loi n 07-88 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail qui exige clairement de l’employeur de créer des conditions de travail adéquates, et un environnement sécurisé des risques professionnels.

Dans le but de renforcer le contrôle, l’Inspection du travail mène périodiquement des enquêtes et des inspections approfondies dans les domaines relatifs à la prévention contre les risques professionnels et la médecine du travail. Il s’agit en effet des opérations d’inspection généralisées sur les dangers de l’électricité et les incendies, menées au niveau des établissements relevant des secteurs de l’industrie, du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique.

Salima Ettouahria