Commentaire : La fin d’une polémique

L’ère du financement non conventionnel adopté par l’Algérie depuis quelques années, «était révolu». L’annonce de cette décision, dimanche, par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement est venue mettre un terme à une polémique qui n’a que trop duré. Aussi, a rassuré M. Hassan Rabhi, assurant que «le gouvernement avait pris des mesures devant permettre au pays d’éviter les risques qui pourraient porter préjudice à l’économie nationale» et que, «l’Algérie dispose de réserves de changes lui permettant d’éviter un éventuel recours à l’endettement extérieur. Le renoncement à cette formule qui a fait couler beaucoup d’encre et suscité de vives polémiques, donne raison, en définitive, aux réserves émises en juin 2017, par la Banque d’Algérie en réaction à l’option du gouvernement pour une telle solution. Sollicitée en fait pour se prononcer sur cette question, l’autorité monétaire avait signifié qu’elle n’était pas favorable à la mise en œuvre de la planche à billets sur la base d’arguments agencés dans une note adressée à l’ex-Premier ministre. «Certains experts faisant partie d’une ‘‘task-force’’, installée auprès de la Primature, dans une note d’avril 2017 et intitulée «le financement de l’économie : écueils et solutions» avaient recommandé avec insistance comme une des solutions face à la détérioration de la liquidité bancaire et aux difficultés de financement de l’économie, le recours au financement non conventionnel», note le document de la Banque d’Algérie qui avait fait l’objet d’observations et de commentaires justifiant ses réserves. La Banque d’Algérie notifiait clairement qu’elle ne pouvait pas intervenir directement sur le marché primaire des émissions d’obligations du Trésor, car une telle démarche induirait la création de la monnaie ex-nihilo, autrement dit, le recours systématique à la «planche à billets», pour le financement du déficit du Trésor. Aussi, devait-elle expliquer, «une telle option risque d’entraîner l’économie dans une spirale inflationniste et de dépréciation de la monnaie nationale, fortement dommageables». De tels risques justifiaient d’ailleurs «son exclusion par la loi, qui encadre rigoureusement les avances de la Banque d’Algérie au Trésor», signifiait la note de la Banque d’Algérie. Aussi, une telle mesure va aussi «à l’encontre de la nécessaire consolidation budgétaire, envisagée dans le cadre budgétaire de moyen terme». La Banque avait même qualifié de «paradoxal le fait que les auteurs de cette proposition aient invité la Banque d’Algérie à recourir à cette mesure «éminemment inflationniste», la Banque d’Algérie refusant d’alimenter la spirale inflationniste et d’ «inonder le marché de liquidités». Un avis qui n’aura pas pesé sur le cours des choses.

D. Akila