Salim Labatcha, SG de l’UGTA : « Rétablir la confiance »

Le secrétaire général de l’Union générale des travailleurs algériens a déclaré, hier, qu’il est «conscient» de la lourde responsabilité qui pèse sur ses épaules et a affiché sa disponibilité à régler les problèmes des travailleurs et collaborer avec tous ceux qui mettent l’intérêt du travailleur au-dessus de toute autre considération.

S’exprimant sur les ondes de la radio, Salim Labatcha a admis que sa mission sera «difficile» pour rétablir la confiance avec la base et a exhorté l’ensemble des responsables et des travailleurs de «l’aider». «Je demande l’adhésion de tout le monde, j’ai besoin d’être supporté car la mission n’est pas facile», a-t-il avoué, lors de l’émission. Il expliquera que sa mission consiste à «établir le dialogue» avec les syndicats autonomes avec lesquels l’UGTA pourrait, selon lui, entreprendre beaucoup de choses. «Mais avant d’y arriver, il faut commencer par sa propre maison», a-t-il indiqué.

A cet effet, il a expliqué qu’il est impératif de faire le diagnostic sur le fonctionnement de l’UGTA et il a estimé que pour y arriver, il y a énormément du travail à faire d’autant plus que les citoyens n’ont pas une opinion «favorable» sur la Centrale syndicale à cause, a-t-il noté, des erreurs du passé, tant du côté organisationnel que celui du fonctionnement et les rapports avec la base.

«Pour y remédier, nous comptons entamer un processus pour instaurer un état de confiance et se lancer dans une démarche de refonte qui s’inscrit dans la durée et se décharger de l’héritage d’une situation assez complexe et de mauvaises idées», a-t-il affirmé, en ajoutant qu’il est temps de rompre avec les pratiques du passé et de se rapprocher de la base.

Plébiscité à la tête de l’UGTA avec 99,9% des voix des 500 délégués des unions de wilayas et des fédérations professionnelles, Labatcha n’a pas caché son regret de voir l’UGTA perdre sa place sur la scène politique et considéré qu’il revient aux travailleurs de rétablir le rôle de l’Union pour qu’elle «revienne» à sa mission principale, celle de défendre l’intérêt moral et matériel des travailleurs, ainsi que l’entreprise créatrice de richesses.

Interrogé sur la question de l’effervescence politique qui secoue notre pays depuis un peu plus de quatre mois, il a affirmé que la Centrale syndicale entend «réintégrer» la sphère politique en tant que «force de propositions» et expliqué que l’organisation syndicale s’est fixée plusieurs objectifs, notamment l’assurance de la pérennité de l’outil de production, refusant au passage de faire la différence entre les secteurs privé et public.

«Le plus important est de préserver l’outil de production», a-t-il assuré en réponse à une question sur l’impact de l’incarcération de plusieurs hommes d’affaires. «Pour le bénéfice de l’économie nationale et la préservation des postes d’emploi des travailleurs, nous nous opposons à toute liquidation de ces entreprises ou au gel de leurs avoirs.

Ces entreprises doivent être préservées pour l’intérêt des travailleurs et de notre économie», a dit le secrétaire général de la Centrale syndicale.

Pour Labatcha, l’UGTA va participer, au même titre que les autres organisations syndicales, au processus de changement. A propos de chantiers qu’il entend lancer, la refonte de l’UGTA fait partie des priorités ainsi que les préparatifs pour le prochain congrès.

S’agissant de la collaboration avec les syndicats autonomes, il s’est dit «ouvert» à toute discussion.

«On peut collaborer et débattre avec les syndicats autonomes sans pour autant négocier nos constantes», a précisé Labatcha non sans affirmer qu’il faut s’entendre sur ce qu’il a qualifié de «Smig», c’est-à-dire une plateforme où «les positions opposées peuvent s’entendre et converger».

Tahar Kaïdi