Gestion intégrée des déchets : Mobiliser tous les moyens

La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables révèle que plus de 70% des questions qui lui ont été posées depuis qu’elle est à la tête de son secteur portent sur les déchets, estimant que ceci est « normal » eu égard aux « dysfonctionnements » que connaît l’opération de prise en charge et de gestion des déchets et leur impact direct sur le bien-être du citoyen et son cadre de vie.

«Malgré les importants investissements dans le domaine et la mobilisation de gros moyens humains et matériels, la gestion des déchets dans notre pays demeure malheureusement en-dessous de nos attentes », a admis Fatma-Zohra Zerouati, lors d’une journée portant sur l’optimisation de la gestion des centres d’enfouissement techniques (CET), organisée au Centre international des conférences (Alger).

Elle a relevé à cette occasion l’importance de la mise en place d’une stratégie « efficiente » pour la gestion intégrée des déchets qui doit se faire de manière « correcte », en « respectant » les normes en matière de santé. « Il est vrai que de nombreux points noirs ont été éradiqués. L’opération doit continuer pour éliminer toutes les décharges anarchiques qui constituent actuellement un décor pas bien à voir dans nos quartiers », a-t-elle noté, en insistant sur l’urgence de procéder à l’amélioration de la gestion technique adoptée par l’Algérie et qui s’est traduite par la création des centres d’enfouissement techniques (CET).

Selon elle, il existe actuellement 95 CET à travers le pays, auxquels s’ajoutent les 4 stations de traitement du liquide résiduel qui provient des déchets, à savoir le ‘‘lixiviat’’, en sus de la réalisation en cours de 33 autres stations en plus d’une décharge pour le plastique, le papier et les produits organiques.

Devant une forte assistance, la première responsable du secteur de l’environnement, et tout en présentant des statistiques « alarmantes » sur l’impact du traitement traditionnel des déchets sur l’environnement, a souligné la nécessité de « développer » des mécanismes d’accompagnement pour la gestion de ces infrastructures et « d’assurer » son suivi de manière « continue ». « L’audit est devenu à présent impératif pour mettre tous les CET sous un contrôle technique périodique et mettre un terme aux dysfonctionnements. Une opération qui devrait être prise en charge par les collectivités locales et les walis », a souligné Mme Fatma-Zohra Zerouati. Et d’enchaîner : « Je ne pointe pas du doigt les collectivités locales. Ils n’ont pas les moyens, et il y a, en plus, le problème des cumuls des déchets ». La ministre rappellera, dans le sillage, la convention-cadre qui a été signée entre les départements de l’Environnement et de l’Intérieur pour l’accompagnement des collectivités locales dans le développement des mécanismes de gestion des déchets ménagés et assimilés.

Prenant la parole, le directeur des projets et économie circulaire au niveau de la GIZ, l’agence internationale de la coopération allemande, a indiqué que l’Algérie produit 35.000 tonnes de déchets par jour, d’où l’urgence de « mobiliser plus de moyens » pour la construction de nouvelles infrastructures de haute qualité et la gestion rationnelle des CET existants. Ahmed Fikairi a déploré par la même l’existence de certaines anomalies dans la construction ou la gestion des 90% des infrastructures, ce qui peut constituer, selon lui, de « véritables » problèmes environnementaux. Des anomalies dans la réalisation des CET ?

« Nous allons essayer de sensibiliser les différents intervenants dans la réalisation des CET, en l’occurrence les bureaux d’études qui font la conception, les exploitants et les maîtres d’ouvrage, d’où la nécessité de revoir certaines dispositions pour améliorer la qualité de la conception et la maîtrise des ouvrages dans la réalisation, surtout dans le domaine de l’exploitation », a-t-il expliqué, en affirmant que la GIZ a examiné plusieurs sites en Algérie avec des experts allemands et enregistré de « nombreuses » lacunes. « Pour pallier cette situation, il faut introduire et institutionnaliser les audits qui sont un moyen très efficace pour améliorer l’exploitation et anticiper les problèmes futurs », a estimé Fikairi qui a confié que 20 cadres de l’Agence nationale des déchets (AND) ont été formés dans le cadre de la coopération allemande dans le domaine des audits avec un référentiel précis. « Ils ont aujourd’hui toutes les compétences pour le faire », s’est-il félicité.

De son côté, le directeur générale de l’AND a relevé l’importance de prendre des mesures susceptibles d’augmenter la durée de vie des CET et d’assurer une « meilleure » maîtrise de la gestion des liquides provenant des déchets et indiqué que les publications sur le sujet attirent 20 fois plus l’attention sur les réseaux sociaux que d’autres publications.

Karim Ouamane a précisé que 48 articles de presse, parus depuis le début de l’année, ont traité des questions liées à la gestion des déchets et déclaré que l’Algérie produit 13 millions de tonnes de déchets annuellement, ce qui a nécessité, selon lui, plus de 400 hectares de terres pour les incinérer.

Kamélia Hadjib