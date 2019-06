Mohamed Sami Agli nouveau président du FCE

Mohamed Sami Agli a été élu hier président du Forum des chefs d’entreprises (FCE) lors d’une Assemblée générale ordinaire élective, a appris l’APS auprès de cette organisation patronale, regroupant un grand nombre d’entreprises privées. M. Agli, était le candidat unique aux élections de la présidence du FCE, suite au retrait du deuxième candidat, Hassen Khelifati, le 21 mai passé. Agé, de 38 ans, M. Agli est le Pdg du groupe familial AGLI, qui active principalement dans l’industrie agroalimentaire, la promotion immobilière, la construction, la distribution automobile, la logistique et le tourisme. Il a succédé à Ali Haddad qui a quitté la présidence de l’organisation le 28 mars dernier, un peu plus d’un mois après le début des marches populaires pacifiques pour le changement et la démocratie. Le président par intérim du Forum, Moncef Saïd Othmani, avait annoncé, pour sa part, sa démission le 21 mai 2019, dans une lettre adressée aux membres de l’organisation patronale. S’exprimant lors d’une conférence de presse, qu’il a animée le 28 mai dernier, au siège de son entreprise, M. Agli avait indiqué que son premier engagement était de rendre le Forum «apolitique», recommandant, dans ce sens, que «l’exercice de la politique devrait se faire en dehors de l’organisation et sans l’utilisation des moyens de cette dernière». Selon lui, le FCE a commis des «erreurs de fond» en affichant dans le passé des positions politiques, ce qui a, a-t-il estimé, «nui à l’image» de cette organisation patronale qui regroupe près de 4.000 chefs d’entreprises. Dans son programme de campagne, M. Agli s’engage aussi à lancer une «profonde réflexion», en concertation avec l’ensemble des membres du Forum, dans une quête de transformation durable. Il prévoit, à ce titre, de créer un comité pour mener des consultations inclusives sur les moyens permettant de développer l’organisation. Le comité se chargera aussi d’étudier la question de la transformation du FCE en syndicat.