Foire internationale d’Alger : Affluence remarquable des visiteurs

«La Foire internationale d'Alger (FIA), clôturé dimanche soir, a connu une affluence remarquable des visiteurs surtout durant les deux derniers jours», ont indiqué les participants qui ont pris part à cet événement. Dans une déclaration à El Moudjahid, la chargé de communication du Groupe SERPORT, Mme Lamara a exprimé sa pleine satisfaction quant à la participation de son groupe à cet événement qui a constitué, selon elle, une occasion idoine pour l'ensemble des professionnels nationaux et internationaux pour nouer contact et de prendre connaissance des nouvelles technologies : «Notre stand a connu depuis les premiers jours de la foire une affluence importante de visiteurs notamment des jeunes qui voulaient savoir les différentes activités de notre groupe», a-t-elle indiqué. Elle a ajouté que la participation du groupe SERPORT a constitué un signal fort de grand intérêt accordé à cet événement. Et de poursuivre «la nouveauté cette année, c’est que nous avons pu regrouper l’ensemble des ports dans un seul stand», ceci a-t-elle précisé «a facilité aux visiteurs de prendre connaissance des activités de nos ports au niveau national», avant d’ajouter ensuite que «nous avons mobilisé tout un staff qualifié pour répondre aux questions et aux préoccupations des visiteurs». Il est a rappelé que l’activité portuaire a connu ces dernières années une amélioration constante. Preuve étant que durant le 1er trimestre 2019, l’activité portuaire a enregistré une augmentation de l’ordre de 7%. Le volume de marchandises traitées (Import/Export) par les dix ports algériens a atteint 30,6 millions de tonnes contre 28,60 millions de tonnes à la même période de 2018. Ce volume de marchandise enregistré dans les ports comprend : le volume des exportations de l’ordre de 19,9 millions de tonnes soit une augmentation de près de 14%, dont 2,4 millions de tonnes de marchandises hors hydrocarbures, principalement des matériaux de construction et des produits agricoles, soit une croissance significative de 42% par rapport au 1er trimestre 2018. Les hydrocarbures ont atteint 19 millions de tonnes, soit une augmentation de 6% par rapport à l’exercice 2018. Ce produit représente 63% du trafic global. Le trafic conteneurs (import/export), enregistré durant le premier trimestre 2019, est de l’ordre de 523.186 EVP (Equivalent Vingt Pieds) contre 463?394 EVP pour la période 2018, soit une augmentation de 13%. En effet cet événement a connu également la visite de plusieurs jeunes porteurs de projets dans différents domaines d'activité qui se sont rendus, depuis le lancement de cette foire, aux différents stands pour communiquer, directement, avec les responsables d'entreprises qui pourraient soutenir et accompagner leurs projets d'investissements. Certains jeunes visiteurs ont exprimé leur souhait de bénéficier d'un accompagnement spécialisé de la part de ces entreprises. La directrice adjointe du marketing et de communication au sein de «Cash Assurances», Bengrid Sihem, a indiqué que sa compagnie s'employait à accompagner les investisseurs pour couvrir tous les risques auxquels ils sont confrontés. De son côté, un responsable de la banque nationale d'épargne et de prévoyance (CNEP-BANQUE), a fait savoir que l'entreprise finançait les porteurs de projets d'un taux pouvant aller jusqu'à 70% de la valeur du projet. La banque en question offre ces services à toute personne physique ou morale pratiquant une activité économique qui lui permet de contribuer par un autofinancement estimé à 30% seulement de la valeur globale du projet.

