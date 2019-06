Bourse d’Alger : Des produits innovants

La Bourse d’Alger et la Commission de surveillance en opérations de Bourse (COSOB) s’apprêtent à lancer de nouveaux produits «innovants», susceptibles d’attirer un maximum d’actionnaires parmi les entreprises déjà cotées ou celles en voie de l’être, a appris l’APS auprès de la Commission. La Bourse d’Alger mettra ainsi sur le marché des titres participatifs, c’est-à-dire des actions conformes aux préceptes de l’islam la «Charia», «pour attirer des clients qui tournent le dos à l’usure bancaire (Riba)», a-t-on indiqué. Le lancement de ces titres, inspirés de la finance islamique, ne nécessite aucun changement législatif, a-t-on précisé, ajoutant que pour le moment une seule demande a été enregistrée provenant de l’entreprise (Maghreb leasing corporation). Quant aux «Sukouk», ressemblant aux obligations, mais dont la rémunération dépend des profits ou des pertes réalisés par l’émetteur, leur mise en place est également envisagée. Cependant, les «Sukouk» exigent un amendement de la législation, touchant au code du Commerce et à la loi du 10 mai 1993, régissant la COSOB, afin de reconnaître ces titres de créance comme étant des valeurs mobilières.

Parmi les autres produits nouveaux proposés par l’Autorité de régulation boursière, figure l’ouverture du marché obligataire et d’actions aux Algériens non-résidents. «Ce n’est pas normal qu’un Algérien établi à l’étranger ne peut pas investir son argent en devises à la Bourse d’Alger ! Il faut ouvrir cet investissement aux non-résidents avec des garde-fous : on peut par exemple plafonner l’investissement à 2%, 5% ou 10%», a estimé la même source. Une telle mesure permettra au pays un apport en devises et facilitera à la diaspora l’investissement en Algérie.

Les autres innovations envisagées avant la fin de 2019, portent sur l’installation, en collaboration avec la société de la Bourse d’Alger (SGBV) et le ministère des Finances, d’une plateforme électronique digitale de passation d’achats et de ventes, ainsi que la mise en œuvre du «FinLab» de la place financière, un laboratoire de «Fintechs», dédié au développement de l’innovation dans le marché financier, les banques et les assurances. Et pour améliorer la préparation en amont des entreprises intéressées par la Bourse et les rendre éligibles à l’introduction, un nouveau programme baptisé «Elite» a été élaboré, offrant la possibilité aux entreprises de se faire accompagner par un groupe d’experts financiers, juristes, comptables et spécialistes en marketing. Le financement de ces expertises sera pris en charge par un fonds spécial relevant du ministère de l’Industrie. Grâce à ce programme, initié par la Bourse de Londres, l’IOB (Intermédiaire en opérations de Bourse) trouvera l’entreprise toute prête à l’introduction.