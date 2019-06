Parution : Les fruits tardifs, de Mohamed Mehafdi

Necib Éditions sortent leur dernière fournée, Voyage dans la vie de la femme et les Fruits tardifs. Ce dernier consiste en un recueil de poèmes que l’auteur a voulu mettre en exergue à travers une chronologie qui suit le cours de la vie du poète.

Les éditions Necib viennent de publier un recueil de poésie de Mohamed Mehafdi, poète et essayiste algérien «venu à la production littéraire tardivement après l'accomplissement d'une longue carrière professionnelle dans les entreprises publiques». Il a produit un certain nombre de poèmes tant en arabe qu'en français, avec cependant une prédominance de cette dernière en rapport avec son environnement professionnel francophone. Les sujets traités sont multiples allant de la nature, la famille, la misère et des poèmes à caractère philosophique. Ils traduisent souvent les difficultés matérielles mais surtout morales auxquelles il a dû faire face durant sa vie jalonnée d'échecs et de meurtrissures morales.

Il est également l'auteur d'un roman policier intitulé «On ne pardonne pas aux Algériens», publié en 2017.

Mohamed Mehafdi, avec son âme de poète, parle de sa passion en ces termes : «Je bénis la poésie qui permet, par la grâce de la nuance, d'exprimer sans douleur des sentiments chaotiques et souvent dramatiques. Comme je regrette également d'être venu, au crépuscule de ma vie, à la poésie et d'avoir perdu en cours de route des occasions et des évènements qui auraient mérité d'être ponctuellement soulignés. En parler fidèlement dans le tard serait impossible à cause de l'épreuve de l'oubli, ou, plus grave, ce ne serait pas significatif à cause de la platitude et de la banalité qui n'exprimeront pas le ressenti et la charge émotionnelle originels qui vont avec ; ils sont ainsi à l'égard de la poésie, des insultes.» Et concernant le sujet en trame de ce recueil, l’auteur dira : «Les fruits quels qu'ils soient s'apprécient différemment s'ils sont précoces, de pleine saison ou tardifs,

Précoces, ils sont attendus et se font désirer mais avec beaucoup de réserve, leur goût n'étant pas accompli pour provoquer le plaisir gustatif escompté.

De pleine saison, ils sont comme les enfants de l'amour: rayonnants, beaux et épanouis. Ils satisfont alors les plus exigeants.

Tardifs, ils sont le produit d'un arbre fatigué qui s'essouffle et aspire à se reposer. Ils sont alors talés car trop mûres et ne conviennent donc plus à ce qui est attendu d'eux car hors saison.» Voici un avant-goût de la série de poésies présentées dans ce livre. Bonne lecture !

R. C.

Les fruits tardifs de Mohamed Mehafdi, édition Necib, 68 pages.