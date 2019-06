Grand angle : Gare au faux pas !

Le candidat du pouvoir à l'élection présidentielle en Mauritanie, Mohamed Cheikh El-Ghazouani, a été élu avec 52% des suffrages au premier tour, selon les résultats diffusés dimanche soir par la Commission électorale. M. Ghazouani a obtenu précisément 52,01% des suffrages, selon les résultats complets affichés peu après 20H40 GMT sur l'écran de la Commission nationale indépendante (Céni). Il est suivi par quatre opposants: le militant anti-esclavagiste Biram Ould Dah Ould Abeid (18,58%), l'ancien Premier ministre Sidi Mohamed Ould Boubacar (17,87%), le journaliste Baba Hamidou Kane (8,71%) et le professeur d'histoire Mohamed Ould Moloud (2,44%). La participation s'est établie à 62,66% des quelque 1,5 million d'électeurs, selon la Céni. Les quatre opposants en lice ont rejeté la victoire au premier tour du candidat du pouvoir, Mohamed Cheikh El-Ghazouani, et appelé hier à manifester pacifiquement. Les quatre candidats d'opposition ont annoncé leur intention d'utiliser tous les recours légaux et exigent de la Céni la publication des résultats "bureau par bureau" afin de pouvoir les comparer avec leurs propres relevés qui valideraient l'hypothèse de la tenue d'un second tour, le 6 juillet. Ce premier test « démocratique » est synonyme d’une première transition politique dans ce pays. Il est vrai que M. Ould Abdel Aziz a stabilisé le pays, frappé dans les années 2000 par des attentats terroristes et des enlèvements d’étrangers, en menant une politique volontariste: remise sur pied de l'armée, surveillance accrue du territoire et développement des zones reculées. Mais les critiques se focalisent sur les droits fondamentaux, dans une société marquée par des disparités persistantes entre communautés arabo-berbère, haratine, ces descendants d'esclaves de maîtres arabo-berbères, dont ils partagent la culture, et afro-mauritanienne. La croissance économique, de 3,6% en 2018, bien qu'en amélioration, reste insuffisante par rapport à la démographie, selon un rapport de la Banque mondiale (BM) publié en mai 2019. Cependant, ce scrutin, qui doit marquer la première transition entre deux présidents élus dans ce vaste pays du Sahel secoué par de nombreux coups d'Etat, entre 1978 et 2008, risque de revivre des soubresauts, laminant ainsi toutes prémices de lendemains démocratiques. Au pays de l’harmattan, le faux pas n’est plus permis.

M. T.