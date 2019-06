Lutte contre la traite humaine et les libertés religieuses en Algérie : Des efforts à poursuivre, estime le département d’état

Loin de constituer un document à charge contre les autorités du pays, les rapports 2018 sur la traite humaine et les libertés religieuses en Algérie, élaborés par le département d’Etat, se veulent, selon un diplomate américain, un « encouragement à mieux faire ». « Les documents, exigés par le Congrès, ne sont pas des critiques », a-t-il tenu à rappeler. Et de préciser : « Ce sont des constats. » Il ajoutera que « les rédacteurs du rapport ne sont pas des juges ». C’est pourquoi, selon lui, ils s’abstiennent aussi d’établir un classement ou de faire des comparaisons entre les pays. Pour rédiger ces rapports, notre source dira que toutes les parties sont consultées, « pour une plus grande compréhension et pour recueillir tous les points de vue ». Côté gouvernemental, « l’engagement très franc, la franchise, l’honnêteté, l’esprit d’ouverture et le partenariat » des interlocuteurs seront soulignés. « Nous abordons toutes les questions relatives aux deux volets avec le gouvernement » et cet échange, sera-t-il ajouté, est « très utile ».



Liste de surveillance de niveau 2



Concernant le rapport sur la traite humaine, le diplomate tiendra à souligner que « l’Algérie ne fait pas la traite humaine, c’est un phénomène que connaissent tous les pays y compris les USA». Il dira aussi que le rapport aborde les efforts déployés. Ainsi, il sera relevé que même si « le gouvernement algérien ne respecte pas pleinement les normes minimales en matière d'élimination de la traite », il n’en demeure pas moins qu’il « déploie des efforts considérables pour le faire ». Les mesures et actions entreprises dans ce sens seront énumérées. «Le gouvernement a déployé des efforts considérables au cours de la période considérée en poursuivant ses enquêtes, en poursuivant et en condamnant les auteurs de travaux forcés », sera-t-il indiqué.

De même qu’il a précisé que le rapport « a identifié 34 victimes de la traite et renvoyé certaines d’entre elles vers les soins ». A la décharge du gouvernement sera également rappelé l’affectation «des ressources (au) comité national de lutte contre la traite» et l’approbation par le Premier ministre du «plan d'action national 2019-2021 du gouvernement pour sa mise en œuvre». Le rapport souligne par ailleurs que «le gouvernement a également sensibilisé les forces de l'ordre et d'autres responsables gouvernementaux à la question de la traite». Des efforts que le département d’Etat espère voir se poursuivre durant l’année 2019, sous peine d’exposer l’Algérie à une rétrogradation à la catégorie 3. Pour ce qui est du rapport sur les libertés religieuses, aucune recommandation n’a été faite. Les rédacteurs se sont basés notamment sur des faits rapportés par la presse. « Nous avons privilégié l’information », a indiqué le diplomate aux journalistes qui ont relevé la chose.

Le rapport rappelle néanmoins que « la Constitution prévoit la liberté de conscience et de culte » et que « la loi accorde à tous les individus le droit de pratiquer leur religion, dans la mesure où ils respectent l'ordre public et les réglementations».

N. Kerraz