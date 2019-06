Championnat régional de tir sur cible subaquatique : illustration des athlètes des clubs de Sidi Moussa et Sport bleu d’Oran

Les athlètes des clubs de Sidi Moussa en biathlon et Sport Bleu en tir de précision se sont illustrés aux épreuves du championnat régional de tir sur cible subaquatique, disputé samedi à la piscine de Boutlélis (Oran). Dans la spécialité du biathlon, c’est Habchi Chahine du club Sidi Moussa Free dive d’Oran qui s’est imposé avec un total de 4.031 points devant Khadim Oussama du club Nedjoum Boutlélis avec 3.400 points et Djilali Abdelkader du club Sport Bleu avec 3.039 points. En tir de précision, l’apnéiste Djilali Abdelkader du club Sport bleu d’Oran a remporté la première place devant Bouziane Mohamed du club Octopus. La troisième place est revenue à Allam Redouane du club Rouad El Bahr d’Oran. Selon le directeur technique de la spécialité de tir sur cible au niveau de la ligue oranaise, Benaboura Ahmed, le niveau technique de la compétition a été à la hauteur et les athlètes ont réalisé de belles performances dans les deux spécialités. A l’issue de cette phase régionale, les trois premiers dans chaque spécialité sont qualifiés pour la phase finale du championnat d’Algérie, prévue le 6 juillet à Médéa. Cette compétition de sports nautiques d’une journée, organisée par la ligue de wilaya d’Oran de sauvetage, de secourisme et des activités subaquatiques, a regroupé 30 athlètes de huit clubs et associations sportives de l’ouest du pays.