USMA : Bilel Dziri, nommé entraîneur

Revirement de situation à l’USMA. Sans préavis, le club champion d’Algérie en titre a annoncé dimanche la nomination de Bilel Dziri à la tête de la barre technique de l’équipe première. Il est précisé que l’ancien coach du CABBA choisira lui-même son staff. Cela sous-entend que le contrat avec le Tunisien, Kaïs Yakoubi, a été résilié.

Bilel Dziri est de rertour à l’USMA. Le désormais ex-coach du CABBA a été nommé dimanche à la tête de la barre technique des Rouge et Noir. Dans un communiqué publié dimanche soir, le club champion d’Algérie a annoncé que Dziri était «de retour à la maison», et qu’il «allait se charger de nommer son staff», sans mentionner qu’il est le nouvel entraîneur.

Pourtant, l’ancien milieu et capitaine de l’USMA succèdera bel et bien à Lamine Kebir qui avait assuré l’intérim à la fin de la saison après le limogeage de Thierry Froger. Cette gêne qui se cache derrière le communiqué laconique de l’USMA s’explique par le fait que le club de Soustara avait annoncé il y a quelques jours la nomination du technicien tunisien Kaïs Yakoubi. Ce dernier avait paraphé un contrat d’une année à Tunis et allait débarquer au début du mois prochain pour la préparation estivale.

Néanmoins, il semblerait que les dirigeants ont changé d’avis entre-temps sous la pression, nous dit-on, des supporters qui préfèrent de loin confier les clés de «la maison» à un ancien de l’USMA.

Il faut dire que Bilel Dziri est loin d’être le premier venu. Capitaine emblématique de l’USMA, l’ancien milieu de terrain a aussi fait ses preuves en tant qu’entraîneur, aussi bien au NAHD qu’au CABBA.

Bilel Dziri aura pour mission de défendre le titre de champion d’Algérie et aller le plus loin possible en Ligue des champions d’Afrique.

Amar B.