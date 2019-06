Dans la lucarne : Début « poussif » mais…

La CAN est en train d’attirer l’attention après seulement quelques matches des premiers groupes, notamment ceux de l’Egypte et de l’Algérie. C'est-à-dire qu’on n’est pas bien entré dans cette compétition. Toutefois, les observateurs commencent à se faire une idée sur comment va être cette compétition, mais aussi connaître le comportement des prétendants. Toujours est-il, ce que l’on observe en ce début de cette CAN, c’est que tout le monde appréhende d’être placé dans la « peau » du favori. Comme si cette assertion ou ce « ticket » va leur apporter le malheur. L’entraîneur du Sénégal, Aliot Cissé, avec « sang froid », avait affirmé, lors de la conférence d’avant-match, que dans le groupe de l’Algérie, du Sénégal, du Kenya et de la Tanzanie, « c’est l’Algérie qui sera la favorite » de cette CAN. Pour lui, le Sénégal est venu pour apprendre du fait qu’il n’a jamais remporté une CAN. D’autres pays comme le Cameroun vous diront aussi que c’est l’Algérie qui est la favorite. On veut ainsi se disculper et éloigner toute pression sur les épaules de leurs pays. le Nigeria avait affirmé, sans aucune crainte, qu’on «brigue le trophée». Certes, et d’après ce qu’ils ont montré devant le Burundi, on ne peut pas dire que c’est un potentiel vainqueur de cette CAN. Toujours est-il, les super-eagles n’ont pas froid aux yeux. Ceci dit, les spécialistes suite aux deux précédentes journées qu’hormis le match inaugural entre l’Egypte et le Zimbabwe, où le Cairo-stadium était « plein à craquer », ce n’est pas le cas des autres rencontres. A titre d’exemple, le match Ouganda-RDCongo s’est joué devant des gradins quasi-vides. Le spectacle, comme l’on dit, était vraiment sur le terrain, puisque l’Ouganda a montré un visage superbe en produisant un football de qualité. C’est ce qui lui avait permis de commencer par une victoire, chose qui ne lui est pas arrivée depuis 41 ans. C’est déjà un des premiers exploits de cette CAN 2019. Sans public, il faut admettre que le jeu en subira les contre-coups de l’attitude du public. Les fans égyptiens, apparemment, ne suivent que leur équipe, et ce, en « masse » et avec « tintamarre ». On l’avait vu lors du match inaugural. Sans être au summum de sa forme, elle a réussi l’essentiel, grâce un peu à l’apport du « 12e homme ». On aurait aimé que tous les stades soient remplis afin que tout le monde se délecte du spectacle qui y est distillé. On avait aussi assisté à un face-à-face guinéo-malgache qui a été somptueux. Menés au score, les joueurs de Madagascar dont il s’agit de leur première participation à une CAN, à l’instar du Burundi et de la Mauritanie, ont très bien renversé la situation. Les malgaches d’Amada, le milieu du MCA, ont fourni une prestation de premier ordre. Ils ont failli l’emporter sans cette égalisation en fin de partie sur un penalty pas évident.

Ce que l’on peut en conclure, c’est que ce début de la Can est loin d’être emballant, il ne vaut que par les trois points qu’il peut offrir au vainqueur. Même les prétendants n’ont pas encore sorti le grand jeu comme on a tendance à le dire. Hormis les rencontres qui se déroulent à Alexandrie où le temps est clément, ce n’est pas le cas du Caire à Port Saïd. La température pourrait dépasser les 45 degrés celsius. Ce qui oblige les acteurs sur le terrain à se ménager pour ne pas tout «griller» avant que la vraie compétition ne commence dès le début des quarts de finale. Avec 24 équipes participantes, la compétition pourrait être harassante. Dans une telle situation, le dosage est le plus adéquat pour espérer aller jusqu'au bout.

Hamid Gharbi