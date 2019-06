Le président de la fédération sénégalaise de football : « Face à l’Algérie, on aura fort à faire »

Le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, a qualifié de «finale du groupe C», le match qui opposera jeudi prochain son équipe à l’Algérie au stade du 30-Juin du Caire (18h heure algérienne). «Face à l’Algérie, on aura à faire à une très forte partie, mais ce sont des matchs très agréables à jouer. Nous allons nous préparer de manière à être présents au défi algérien. Pour moi, il s’agit de la finale de ce groupe. Nous n’avons pas gagné face à l’Algérie en compétitions officielles (CAN, ndlr), j’espère qu’elle sera une belle première pour le Sénégal», a confié le premier responsable de la FSF. Augustin Senghor s’exprimait, à l’issue de la victoire des Lions de la Teranga, dimanche face à la Tanzanie (2-0), pour leur entrée en lice dans cette 32e édition de la CAN. Keita Balde (28’) et Krépin Diatta (64’) ont permis au Sénégal de réussir ses débuts, en l’absence de son attaquant vedette Sadio Mané (Liverpool), suspendu. «Nous avons effectué une bonne entrée dans cette compétition, l’essentiel était de gagner ce premier match et de décrocher les trois points. Pour moi, c’était le plus beau match depuis le début de cette CAN-2019 avec le plus beau but (puissant tir de Krépin Diatta, ndlr)», a-t-il estimé. Pour le président de la FSF, les joueurs du sélectionneur Aliou Cissé «ont démontré de belles dispositions avec deux buts marqués et pratiquement aucune occasion concédée. Il fallait bien débuter de cette manière, gérer toutes les énergies, surtout que le tournoi sera, je l’espère bien, long pour nous».

-----------------------------------

Les matchs d’aujourd’hui



1er tour— Groupe F (1re journée) :

Cameroun - Guinée-Bissau - (18h, heure algérienne)

Ghana - Bénin - (21h, heure algérienne).