CAN 2019 (Groupe C, Algérie 2 - Kenya 0 : Les Verts comme on les aime

La sélection nationale a bien réussi sont entrée en lice dans la compétition continentale. Les Verts, visiblement métamorphosés ont disposé du Kenya avec l'art et la manière (2-0). L'équipe nationale à vraiment fait sensation et rassuré ses fans dans cette confrontation. C'est la première fois depuis l'édition de 1990 at home que l'Algérie remporte son premier match de phase finale de coupe d'Afrique des nations.

Bien en jambes, les camarades de Feghouli ont d'emblée pris leur adversaire à la gorge. Dans les cinq premières minutes de jeu, Bounedjah, puis Belaili manquent de peu leur face à face avec le portier des Harambees Stars. Ils affichent ainsi les intention de l'EN qui a pris l'initiative du jeu à son compte dés le coup d'envoi. 11', Mandi, seul au second poteau ne parvient pas à redresser le coup franc bien botté par Belaili. 24', les Algériens réalisent une belle action collective avant de placer Belaili à la limite de la surface.Son tir est bien capté par le gardien.

Face à une formation athlétique et agressive, évoluant dans une configuration tactique de prudence, avec un bloc équipe relativement bas, les Verts n'ont pas arrêté de pousser. En variant leur jeu (court, long et direct), et répétant les permutations, ils ont beaucoup gêné la défense du Kenya qui ne savait plus ou donner de la tête. Adoptant un schéma ultra offensif (4-3-3), avec au milieu une sentinelle et deux relayeurs, ils parviennent à trouver le chemin des filets à la demi heure de jeu pratiquement. Le latéral droit est fauché dans la surface à l'issu d'un déroutant slalom. L'arbitre Malien, Keita, n'hésite pas à designer le point de penalty. Bounedjah exécute superbement la sentence et donne l'avantage aux siens. Juste avant la pause, Mahrez, après quelque ratages, confirme la dominations des Verts en doublant la mise. Il profite d'un bon travail de Benaceur, désigné homme du match, pour glisser le cuir dans les filets. En seconde période, les coéquipiers de M'bolhi, qui a passé une soirée plutôt tranquille, ont surtout fait dans la gestion du score. Ils ont beaucoup fait circuler le cuir pour faire courir l'adversaire et l'épuiser. Le staff technique a d'ailleurs effectué trois changement pour faire reposer ses titulaires en prévision de la suite de la compétition et du prochain match face au Sénégal prévu jeudi prochain. Dans cette partie les protégés du coach Belmadi, qui se sont distingués par une bonne maitrise du jeu, semblaient vraiment avoir retrouvé leurs sensations, leur envie de vaincre et leur confiance par la même. Ils ont fait preuve de beaucoup de détermination, de volonté, de générosité dans l'effort, de solidarité, de rigueur tactique et de présence dans les duels. Même si toutefois l'adversaire n'avait rien d'un foudre de guerre, les Algériens ont fait un match plein. Une belle victoire qui permettra à l'Algérie de poursuivre son parcours dans les meilleurs conditions et un avec un bon état d'esprit.

Rédha M