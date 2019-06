Mme Zerouati : Le rôle des médias est important et primordial

La ministre de l'Environnement, Mme Zerouati a indiqué que «les médias ont un rôle important et primordial pour le développement des économies des pays et la lutte contre tout ce qui entrave les processus de développement, en vue d'impulser les opportunités d'investissement et les pratiques sociétales et rectifier les tirs, notamment en ce qui concerne les initiatives nuisibles à l'environnement».

La ministre a ajouté que la préservation de l'environnement est désormais «un important défi que le monde doit relever et il est nécessaire de consolider et de renforcer les capacités des journalistes, d'élargir leurs connaissances en matière d'environnement et d'accès à l'information scientifique et technique, en vue d'enrichir leur jargon pour leur permettre de mieux orienter et sensibiliser la société sur les questions environnementales».

La ministre a indiqué que le programme de formation s'inscrivait dans le cadre de l'accord de partenariat conclu entre les deux départements ministériels, le 7 mars 2019. Ce programme permettra aux journalistes d'«acquérir des compétences et des nouvelles connaissances approfondies sur la protection de l'environnement, les énergies renouvelables et le développement durable et contribuer à la consécration de la culture environnementale à travers la sensibilisation en matière de préservation d'environnement», a-t-elle précisé. Mme Zerouati a souligné que «ce programme est destiné aux journalistes, les médias étant le meilleur moyen de transmettre l'information au grand public et l'un des fondements de toute politique visant la préservation de l'environnement avec toutes ses composantes naturelles.

Ces sessions permettront la formation «d'un réseau de journalistes spécialisés dans le domaine de l'environnement afin de créer une plate-forme de communication destinée à ce volet».