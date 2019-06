Droits de l’homme : Une délégation parlementaire à Genève

Une délégation parlementaire des deux chambres (APN et Conseil de la nation) prendra part aux travaux d'un forum parlementaire sur «l'engagement parlementaire en matière des droits de l'homme: définition des bonnes pratiques et opportunités de travail», prévu du 24 au 26 juin à Genève, a indiqué un communiqué de la chambre haute du Parlement. Les travaux du forum, organisé par l'Union parlementaire internationale, porteront sur des «études des cas de participation de parlementaires à la révision périodique globale, le rôle des instances onusiennes, la protection des droits de l'homme au niveau national: stratégie pour une forte participation parlementaire, outre le développement des outils de renforcement de l'efficacité parlementaire, particulièrement les commissions des droits de l'homme», précise le communiqué. La délégation est composée du président de la Commission des affaires juridiques, administratives, des droits de l'Homme, de l'organisation locale, de l'aménagement du territoire et du découpage territorial, Noureddine Belatrach, en tant que chef de délégation, et des sénateurs Farid Gharbi et Abdelouahab Hamidouche ainsi que des membres de l'APN, Zoubida Gherriche, Kamel Belarbi et Kamel Belkhir.