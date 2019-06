Front El-Moustakbel : Le dialogue pour édifier un état fort

Le président du Front El Moustakbel, Abdelaziz Belaid, a affirmé samedi à Tlemcen que l’édification d’un Etat fort doit être basée sur le dialogue et la consultation du peuple. Animant, à la maison de la culture Abdelkader-Alloula, une rencontre régionale des structures de base de son parti dans l’Ouest du pays, Abdelaziz Belaid a indiqué que «l'Algérie vit et est en train de vivre des moments historiques et des mutations», soulignant : «Nous devons réfléchir à construire un Etat avec des institutions et une économie fortes par le retour à l’unité du peuple et à nos traditions et s'inspirer des qualités de ceux qui ont dirigé notre glorieuse Révolution.»

L’édification d’un Etat fort, a-t-il dit, «se fait par l’unification des idées des ulémas, des universitaires et des intellectuels, la cohésion, l’ouverture du dialogue avec différentes couches de la société et l'échange des idées, sans exclusion, pour sortir de la crise que vit l’Algérie, loin de toute surenchère politique». Le président du Front El Moustakbel a fait observer que l’Algérie a fini avec la phase de la légitimité historique et se dirige vers celle de la légitimité populaire, tout en valorisant les efforts et les sacrifices consentis par les moudjahidines et les chouhadas pour l’indépendance du pays, invitant la génération actuelle à prendre le flambeau et à s’inspirer de la génération de la guerre de Libération nationale.

M. Belaid a également souligné que le «véritable changement doit commencer avec celui des mentalités et des pratiques politiques et des styles de gouvernement», soutenant que le dialogue est l’une des bases fondamentales pour atteindre la stabilité politique et économique (du pays). «Le peuple est le seul habilité à choisir ceux qui le représentent après la création de la commission nationale de préparation d'une élection propre et transparente où sa voix est respectée», a-t-il soutenu, ajoutant qu' «on ne peut instaurer la démocratie avec des moyens et des comportements non conformes» et que le peuple doit réaffirmer sa volonté en participant à l'élection à travers le vote.

Abdelaziz Belaid a souligné, dans le même contexte, que toutes les forces politiques doivent faire preuve de solidarité entre elles après l’élection d’un nouveau président du pays pour œuvrer ensemble à renouveler les idées et à construire un Etat fort. «Il ne faut pas jouer avec l’avenir du peuple et il faut réfléchir au sort des étudiants diplômés, chaque année, et des demandeurs d’emploi, en vue de restaurer la confiance dans le pays et renforcer l'espoir de continuer à vivre dans la sécurité et la stabilité», a-t-il insisté. Abdelaziz Belaid a affirmé, dans ce sens, que son parti «jouera un rôle clé sur la scène politique à l'avenir, grâce à ses cadres, à ses compétences, mais aussi à sa vision et sa clairvoyance pour concrétiser les objectifs futurs clairs».