Saison estivale : Des mesures en faveur des citoyens

Le gouvernement a élaboré une nouvelle stratégie de gestion de la saison estivale visant la mise en place d'un cadre unifié au niveau de l'ensemble des wilayas du pays, englobant les mesures relatives à la sécurité et à la sérénité publiques, à la santé, à l'hygiène et à l'aménagement des plages avec le respect rigoureux de la gratuité d'accès. Dans ce cadre, le directeur des collectivités locales au ministère de l'Intérieur, Mohamed Ferrari, a fait état, dans une déclaration à l'APS, d' «une instruction ministérielle adressée aux walis le 1er juin, portant parachèvement des préparatifs relatifs à la nouvelle stratégie décidée par le gouvernement visant la mise en place d'un cadre unifié au niveau de l'ensemble des wilayas du pays englobant les mesures relatives à la sécurité et à la sérénité publiques, à la santé, à l'hygiène et à l'aménagement des plages, outre la garantie des moyens de transport, des structures d'hébergement et de loisirs ainsi que l'organisation d'activités culturelles et sportives». «La généralisation des mesures inscrites dans le cadre des préparatifs de la saison estivale au niveau de toutes les wilayas permettra une meilleure coordination entre les wilayas intérieures et côtières, notamment en matière de prise en charge des enfants du Sud et des Hauts-plateaux dans le cadre des camps de vacances», outre le lancement de campagnes de sensibilisation des citoyens sur les dangers et accidents tels que les feux de forêt et les maladies à transmission hydrique (MTH) et les noyades». Le ministère de l'Intérieur a insisté, cette saison, «sur la nécessité de valoriser les investissements publics engagés ces dernières années par l'Etat, notamment les structures hôtelières et d'hébergement, et ce, «à partir du programme national mis en place pour le renforcement, dans les wilayas du Sud et des Hauts-plateaux, de projets de piscines de proximité et de stades en gazon», a-t-il précisé. L'Etat a doté les wilayas côtières de 14 centres de détente dans le but de les renforcer en structures d'hébergement et leur permettre d'accueillir le maximum de visiteurs», a poursuivi M. Ferrari. Le ministère a financé «la réalisation de plus de 800 stades dans différentes wilayas, tout en instruisant les walis d'équiper ces structures en éclairage public fonctionnant à l'énergie solaire». Dans ce contexte, les walis ont été chargés de la signature de conventions avec les propriétaires de piscines privées pour consacrer des tranches horaires à l'accès gratuit, en coordination avec les communes et les directions de l'Action sociale (DAS), outre l'organisation d'excursions en faveur des enfants issus des familles nécessiteuses.

«Les walis ont été instruits de mettre en place une stratégie pour sensibiliser les citoyens sur les différents dangers liés à la saison estivale et ce, à travers des affiches, des panneaux publicitaires, les émissions radio ainsi que sur les réseaux sociaux», a estimé M. Ferrari. A cet effet, le ministre de l'Intérieur, qui est à la tête de la commission chargée de la préparation de la saison estivale, a décidé «l'organisation de visites sur le terrain et d'inspection effectuées par des équipes mixtes représentant tous les secteurs concernés, afin de suivre le taux d'application des instructions et des mesures décidées à cet effet». A ce titre, une commission interministérielle organise des sorties sur le terrain «en vue de contrôler les canalisations d'évacuation des eaux usées, notamment celles jouxtant les zones industrielles et zones d'activités, et ce, dans le but de prendre des mesures coercitives à l'encontre des contrevenants aux mesures de prévention et de sécurité».