Tizi Ouzou : Rush sur les plages

Les huit plages autorisées à la baignade dans la wilaya de Tizi-Ouzou ont enregistré un rush d’estivants locaux bien avant le lancement officiel de la saison estivale qui a été donné samedi dernier par le wali de Tizi-Ouzou, Mohamed Djemaa, à partir de la plage «Caroubier» dans la commune d’Azeffoun, à une soixantaine de km du chef-lieu de wilaya.

En effet, à la faveur des chaleurs caniculaires qui sévissent depuis une quinzaine de jours déjà, les plages de la wilaya accueillent quotidiennement des milliers d’estivants locaux à la recherche de la fraîcheur marine et de moments de détente, loin du vacarme et de la fournaise sévissant dans leurs villes respectives. La situation de ces plages à quelques jours de l’ouverture de la saison estivale laisse toutefois à désirer, déplorent ces estivants, outrés de constater le déversement des eaux usées à la mer, l’amoncellement des ordures de différentes natures à même la plage et la présence en masse de tout-venant, rendant ainsi l’accès aux plages et la baignade fortement risqués. Ce constat revient chaque saison estivale depuis déjà plusieurs années sans que les responsables locaux du tourisme et les autorités de ces communes balnéaires arrivent à apporter des solutions fiables et durables à ce problème.

En attendant, les responsables locaux du secteur du tourisme ont annoncé à l’occasion de la cérémonie d’ouverture officielle de la saison estivale que le nombre d’estivants attendus au niveau des ces plages autorisées à la baignade au niveau des daïras d’Azeffoun et Tigzirt avoisinera les 10 millions. Pour l’accès à ces plages, 14 voies ont été aménagées. Une douzaine de parkings, une trentaine de douches et une cinquantaine de sanitaires y ont été également réalisés pour permettre aux estivants d’y séjourner dans de meilleures conditions. Ces plages sont aussi dotées de l’éclairage public et des unités de la protection civile et de la sécurité. Lors de la cérémonie du coup d’envoi officiel de cette précédente saison estivale, le wali de Tizi-Ouzou a décidé de l’ouverture à la baignade prochainement d’une nouvelle plage au lieu dit Ibahrizen dans la commune d’Azeffoun. Pour ce faire, le wali a instruit les responsables du secteur du tourisme à mobiliser tous les moyens financiers nécessaires pour l’aménagement de l’accès vers cette plage, l’installation d’un poste de la protection civile et de sécurité et autres travaux d’aménagement. Concernant les infrastructures d’accueil des estivants, la direction locale du Tourisme compte mettre en exploitation quinze nouvelles infrastructures touristiques d’une capacité d’accueil de 1.660 lits. Celles-ci consistent en trois hôtels, quatre auberges, une résidence touristique, un centre de vacances et un camp de toile. La réception de ces infrastructures touristiques s’effectuera progressivement au cours de la présente saison, a-t-on assuré de même source.

Cinq sont déjà fin prêtes pour recevoir leur clientèle. Ces nouvelles structures touristiques viendront s’ajouter au parc touristique existant au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou qui est de 34 établissements hôteliers dont 15 urbains, 14 balnéaires et 5 climatiques. Pour cette nouvelle saison estivale, la wilaya compte une capacité d’accueil de l’ordre de 4.585 lits répartis notamment sur 14 établissements hôteliers totalisant 1.626 lits, 7 auberges de jeunes (584 lits), 2 terrains de camping (900 lits) et 21 bungalows (120 lits). A toutes ces infrastructures hôtelières publiques et privées, il faut ajouter les maisons individuelles que louent en pareille saison les habitants des villes balnéaires aux estivants. Ces appartements et maisons s’élèvent à plusieurs centaines dans chacune des cinq communes balnéaires de la wilaya de Tizi-Ouzou, selon des estimations. L’hébergement chez l’habitant est une formule fortement prisée par les estivants qui préfèrent louer un appartement ou une maison individuelle non loin de la plage que de séjourner dans un hôtel dont le prix d’une nuitée est beaucoup plus cher que celui proposé par les bailleurs de logements de particuliers.

Bel. Adrar