Saison estivale, Jijel en 2018 : Destination de choix

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a dévoilé les résultats d’un sondage électronique lancé sur son site web pour l’évaluation de la saison estivale 2018.

Et à ce jeu de questions-réponses, c’est la wilaya de Jijel qui a été classée destination privilégiée des citoyens, du moins pour ceux qui ont participé au sondage dont les résultats sont également disponibles sur les pages officielles du département de Dahmoune, sur les réseaux sociaux.

21,3% des personnes sondées, au nombre de 1.892, ont, en effet, affirmé avoir pris le cap, en été dernier, de la splendide Corniche jijelienne, loin devant Alger (9,6%), Bejaia (9,4%), Mostaganem (8%) et Oran (7,1%). Selon les concepteurs de ce questionnaire, dont 82,5% des personnes sondées sont âgées entre 25 et 49 ans, les participants ont exprimé leur choix dans deux volets, en l’occurrence l’évaluation générale de la saison estivale et la gestion des plages.

Ainsi, l’évaluation générale a été positive avec un taux de 41%, alors que 48,7% ont qualifié de positifs les services offerts au niveau des plages. Pour ce qui est de la couverture sécuritaire durant la saison estivale de 2018, près de 67% des personnes sondées ont exprimé leur satisfaction. Les participants ont critiqué, notamment, le manque d’infrastructures d’accueil, la qualité des prestations fournies, le manque de moyens de transport, le manque d’hygiène, l’absence d’activités culturelles. En revanche, ils ont insisté sur la nécessité d’améliorer la gestion des plages et des prestations fournies, à travers la généralisation des plaques d’indication dans les deux langues officielles, mais également étrangères. Les participants au sondage ont plaidé également pour l’amélioration de la qualité des prestations en matière d’accueil, d’hébergement, de restauration, d’hygiène, soulignant l’importance de surveiller l’exploitation des plages par des intermédiaires. Les conditions d’accueil des voyageurs au niveau des ports et aéroports d’Algérie ont été jugées ‘‘satisfaisantes” par 40,43% des personnes interrogées, tandis que 36,68% les ont qualifiées de “mauvaises”.

Les résultats du sondage reflètent les « aspirations » du citoyen concernant des services de qualité et des conditions « exemplaires » lors de la saison estivale. Il a été lancé également en application de la stratégie tracée et basée sur le principe de la mise à jour « constante » et de l’évaluation « participative », mais aussi dans l’objectif de la « concrétisation » du principe de la « transparence » dans la gestion et le droit du citoyen à l’information.

Ce questionnaire, lancé pour la première fois à l’occasion de la saison estivale de 2018, a constitué un outil « efficace » pour l’évaluation objective de la saison estivale passée, la « définition » des priorités du travail de la commission nationale multisectorielle chargée de la gestion de la saison estivale 2019, installée par le Premier ministre et placée sous la présidence du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, visant la « coordination » des efforts de tous les acteurs institutionnels, à même d’offrir le « meilleur » accueil aux estivants au niveau des plages ainsi que la généralisation des activités de détente et loisirs au profit des wilayas du Sud et des Hauts-plateaux durant la saison estivale.

Ce questionnaire sera mis à jour et enrichi conformément aux propositions des citoyens ayant participé à ce sondage, assure le département de l’Intérieur, et ce, en coordination avec les différents secteurs faisant partie de la commission multisectorielle de préparation de la saison estivale 2019. En outre, il est également question de « diversifier » les moyens de soumettre ce questionnaire en vue d’une large participation de la part du public.

Le ministère de l’Intérieur a par ailleurs mis en place une série de mesures et mécanismes visant la prise en charge de certains dysfonctionnements constatés et exprimés dans les réponses des citoyens dans le questionnaire.

