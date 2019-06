Tamanrasset : Reddition d’un terroriste

Le terroriste dénommé «Am’hamed Laarbi Ladmi» dit «Abdellatif» s’est rendu, samedi, aux autorités militaires à Tamanrasset, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des forces de l’Armée nationale populaire, le terroriste dénommé +Am’hamed Laarbi Ladmi+ dit +Abdellatif+ s’est rendu aux autorités militaires à Tamanrasset /6e RM. Ledit terroriste, qui avait rallié les groupes terroristes en 2013, était en possession d’un pistolet-mitrailleur de type kalachnikov et de 4 chargeurs garnis de munitions», a précisé la même source. Dans le même contexte, un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP) a découvert et détruit, suite à une opération de fouille et de ratissage dans la commune de Larbaâ, wilaya de Batna/5e RM, quatre bombes de confection artisanale. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, et dans «le sillage des efforts soutenus et des opérations de qualité visant à contrecarrer la propagation du fléau des drogues dans notre pays», un détachement de l’ANP a arrêté, en coordination avec des éléments de la Sûreté nationale, trois narcotrafiquants et saisi une grande quantité de kif traité s’élevant à 253,9 kilogrammes à Maghnia, wilaya de Tlemcen/2e RM.