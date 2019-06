Ecole nationale de santé militaire d’Aïn Naâdja : Des méthodes pédagogiques efficaces

Le secrétaire générale du ministère de la Défense nationale, le général major Abdelhamid Ghriss, a présidé, hier à l'École nationale de santé militaire Kaddi-Bakir d’Aïn Naâdja (Alger), une cérémonie de sortie de la 32e promotion des praticiens spécialistes en sciences médicales.

Les promotions sortantes 2018-2019 concernent les praticiens spécialistes ayant obtenu le diplôme d'études médicales spéciales, les élèves officiers de carrière ayant obtenu un diplôme de graduation en sciences médicales et de la 4e promotion des élèves sous-officiers de carrière détenteurs du diplôme de licence professionnalisant en sciences paramédicales.

Avant de remettre les grades et les promotions, le président de la cérémonie, qui s’est déroulée en présence des familles des élèves officiers, la cérémonie a débuté par l’inspection des carrés des élèves officiers au niveau de la place centrale de l’école, par le président de la cérémonie, accompagné par le commandant de l’École de santé militaire d’Aïn Naâdja. Dans son allocution d’ouverture, le commandant de l’école a mis en avant les grands axes de la formation et des connaissances scientifiques acquis par les élèves officiers, tout au long de leur passage à l’école, considérée comme l’une des «meilleures en Afrique, vu le niveau élevé d’apprentissage dispensé par des professeurs de haute facture». Le général Mohamed Mohcen Sahraoui a évoqué, à cette occasion, «l’efficacité» des méthodes pédagogiques employées par l’école en question pour former les futurs militaires spécialistes dans le secteur de la santé, et souligné le système de formation et d'enseignement au sein de l'institution militaire, indiquant l'intérêt accordé par l'ANP par les moyens modernes assurés. Une formation qui, selon lui, permettra aux nouveaux promus d’exercer leur métier avec «professionnalisme», appelant les officiers et les sous-officiers de fournir plus d’efforts et de donner l’exemple sur terrain, lors de l’accomplissement de leur devoir pour défendre fortement la souveraineté nationale.

La 32e promotion a été baptisée au nom d’un martyr de la guerre de Libération nationale, le héros Abdelkader Hamdi, appelé «Si Ramdane», tombé au champ d’honneur, à l’âge de 29 ans, dans la région de Ténès (Chlef) en 1959.

Fils de chahid, ce héros de la révolution est né le 15 octobre 1930, dans la wilaya de Tissemsilt. Tantôt pharmacien, tantôt contrôleur des télécommunications, Si Ramdane a rejoint les rangs de l’Armée de libération nationale (ALN) en 1956, pour débuter ses épreuves comme commissaire politique au niveau de la région d’El-Ayoun et Theniet El-Had.

Créée en juin 1987, l'École nationale de santé militaire est un établissement de formation supérieure relevant du ministère de la Défense nationale et placé sous la tutelle pédagogique du département ministériel de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le 16 avril 2015, l'ENSM a été baptisée du nom du chahid Kaddi Bakir. Quant à ses missions, l’École dispense des formations militaires et médico-militaires, concomitamment avec les formations supérieures graduées et spécialisées en sciences médicales.

Mohamed Mendaci