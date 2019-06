École militaire polytechnique : Impératif d’une formation efficace

Le Commandant de l'École militaire polytechnique (EMP), le général major Salim Grid, a affirmé, hier à Alger, que les mutations que connaît le monde et leurs répercussions sur la sécurité aux frontières avaient contraint le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire (ANP) à asseoir une formation «efficace» et à promouvoir les capacités de recherche.

Dans une allocution prononcée à l'occasion de la cérémonie de sortie de la 46e promotion d'élèves-officiers ingénieurs et la 4e promotion de diplôme de formation complémentaire en Master, le général major Grid a fait savoir que «les mutations que connaît le monde et la région arabe et africaine en particulier, et leurs répercussions sur la sécurité à nos frontières, particulièrement à la lumière de la rude épreuve qu'a passée l'Algérie (...), ont amené le Haut Commandement de l'ANP à asseoir une formation efficace, solide et sertie des valeurs de notre histoire nationale et de notre glorieuse guerre de Libération».

Les mutations que connaît le monde ont fait que le Haut Commandement de l'ANP focalise désormais sur «la formation militaire et scientifique, et la promotion des capacités de recherche, étant la pierre angulaire de la mise en place d'un système de défense moderne et développé devant renforcer nos capacités de défense, et répondant aux nouveaux besoins, dont les besoins en établissements publics nationaux des différents corps de sécurité». Lors de cette cérémonie, qui s'est déroulée en présence du général major Ali Sidane, Commandant de la 1re Région militaire qui a présidé la sortie des deux promotions, le général major Salim Grid a souligné que cette formation militaire et scientifique permettra d'«atténuer la dépendance technologique, de recourir aux capacités individuelles locales et de fournir une ressource humaine qualifiée faisant preuve de professionnalisme, d'éthique et d'une prise de conscience par rapport aux défis modernes à relever, conformément à la Constitution». Dans le même sillage, le général major Grid a affirmé que l'objectif suprême escompté de tout un chacun était «la formation de cadres militaires qui respectent les lois et la réglementation, et qui soient compétents et imprégnés de patriotisme et de nos valeurs héritées, au service de la patrie». Après avoir rappelé que la 4e promotion de formation complémentaire en Master était spécialisée en génie électrique, génie mécanique et génie informatique, le Commandant de l'École a affirmé que les deux promotions étaient composées de «l'élite» des enfants de la patrie ayant bénéficié d'une formation militaire, scientifique, théorique et pratique spécialisée et supérieure, pour contribuer à la formation de l'élite des futures cadres de l'ANP digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN) (...). Après prestation de serment par la promotion sortante, il a été procédé à la remise des grades et diplômes, avant de baptiser la promotion du nom du chahid Tahar Maali. La cérémonie s'est clôturée par une parade militaire. La famille du chahid Tahar Maali a été honorée à cette occasion. Né le 5 août 1910 dans le village d'Ourir, commune de Beni Maouche (Béjaïa), le chahid Tahar Maali a rejoint les rangs de la Révolution en 1955, où il a été désigné responsable de l'organique et de la collecte des cotisations pour la Révolution. Il est tombé au champ d'honneur, en 1955 à Ouzellaguene, lors d'une bataille qui a duré trois jours.