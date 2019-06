Personnes aux besoins spécifiques : Plus de 800 microentreprises financées

Une journée syndicale regroupant tous les partenaires sociaux est prévue, le 26 juin, a annoncé, hier, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale.

Hassan Tidjani Haddam, qui s’exprimait en marge d’une journée d’information consacrée à la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques, tenue au Centre familial de la CNAS de Ben Aknoun (Alger), a indiqué que son département vient d’adresser des invitations à toutes les organisations syndicales, «sans exception», pour participer à cette rencontre qui sera mise à profit pour discuter de la situation socioéconomique du pays.

il a mis en exergue les mécanismes qui ont été mis en œuvre récemment pour promouvoir l’exercice syndical, toute en soulignant l’intérêt d’un dialogue «constructif» dans le cadre de la transparence et du respect mutuel, qui, selon ses termes, reste le seul moyen de combler les lacunes et de parvenir à des solutions «consensuelles» pour l’intérêt supérieur du pays.

Concernant la journée d'information sur la prise en charge des personnes handicapées, le ministre a indiqué que cette rencontre constitue une halte pour «évaluer» les réalisations accomplies dans le cadre de la prise en charge de cette catégorie de la société.

En présence de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Ghania Eddalia, il déclare que cette rencontre a été une belle occasion pour saluer les efforts consentis par le secteur de la Sécurité sociale pour «garantir» les droits légaux de la personne handicapée. «Ceci en concrétisant notre stratégie dans ce domaine qui résulte du programme d’action du gouvernement», a expliqué Haddam, précisant au passage qu’une stratégie «bien ficelée» a été adoptée par le secteur de la Sécurité sociale, en vue «d’améliorer» la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques.

Évoquant l’intérêt que porte son département ministériel aux personnes aux besoins spécifiques, il a rappelé la nature des missions assignées à l’assurance sociale qui offre une protection sociale à toutes les catégories de la société sans aucune discrimination, et énuméré, à ce propos, les nombreuses mesures prises en faveur des personnes handicapées sur le plan sanitaire et social, en vue d’assurer leur insertion socioprofessionnelle.

Le ministre du Travail cite, à titre d’exemple, la convention conclue entre la CNAS et l'Office national des appareils pour personnes handicapées et accessoires (ONAAPH), qui donne la possibilité aux personnes handicapées de bénéficier de l'appareillage et des sondes urinaires dans le cadre du «tiers payant» et par la «carte Chifa».

À ses yeux, la prise en charge des personnes handicapées constitue une «priorité» pour l’État qui «veille» à réunir les conditions susceptibles d’assurer à cette catégorie une participation «efficace» dans le développement du pays. Il a, dans ce contexte, rappelé les mécanismes qui ont été mis en place pour «faciliter» leur intégration socioprofessionnelle, notamment les diplômés. Et d’ajouter que la législation a consacré le droit au travail pour les personnes aux besoins spécifiques, à travers l’obligation faite aux chefs d’entreprises d’intégrer 1% de cette catégorie dans leurs effectifs. Poursuivant ses propos, Tidjani Haddam a fait part de sa volonté de «coordonner» les efforts avec la ministre de la Solidarité, pour élever ce taux à l’avenir.

Pour encourager cette mesure, il dit que les employeurs qui recrutent des personnes handicapées bénéficient d'une réduction des cotisations à la Sécurité sociale de l'ordre de 50%, prise en charge par l'État.

Il a, par ailleurs, fait savoir que plus de 800 microentreprises au profit des personnes handicapées ont été financées au 30 avril 2019, par l’Agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes (ANSEJ) et par la Caisse nationale d'assurance-chômage (CNAC), ayant permis la création de pas moins de 1.900 postes d’emploi.

De son côté, Ghania Eddalia a mis l’accent sur l'importance accordée par son secteur aux personnes aux besoins spécifiques, qui œuvre à leur garantir une «meilleure» protection en assurant leur insertion socioprofessionnelle.

La ministre de la Solidarité nationale a cité, de son côté, les efforts consentis dans ce sens et les différents programmes élaborés pour parvenir à les intégrer dans le monde du travail, révélant que 219.729 personnes handicapées ont bénéficié, cette année, de l’Allocation forfaitaire de solidarité (ASF) et 1.665 autres du programme d’aide à l’insertion sociale, outre le financement de 1.594 projets à ce jour.

Elle a par ailleurs rappelé la récente décision prise par le gouvernement consistant à faciliter l'accès des personnes aux besoins spécifiques et des porteurs de projets aux locaux, pour les aider à créer leur propre microentreprise.

Kamélia Hadjib