Exportation du gaz : à la conquête de nouveaux marchés

« De nombreux défis subsistent encore avant de permettre au gaz naturel de jouer pleinement son rôle dans le mix énergétique », a indiqué, hier, le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, dans son allocution d’ouverture du 6e symposium de l’Association algérienne de l’industrie du gaz (AIG) au centre des conventions d’Oran Ahmed-Benhmed. L’un des premiers défis est celui de l’accès à l’énergie. L’industrie du gaz doit redoubler d’efforts pour rechercher les solutions adaptées et encourager l’investissement dans les infrastructures en adoptant des business-models efficients sur le plan technique et financier», a précisé le ministre.

M. Arkab a souligné l’importance de la place qu’occupe le gaz, considéré « comme la solution la plus pratique et la plus propre pour diminuer les émissions de gaz à effets de serre ». Il a rappelé que les efforts déployés à l’échelle mondiale pour se diriger vers un mix énergétique durable se concentrent sur la lutte contre le changement climatique et a imposé de nouvelles politiques énergétiques durables qui considèrent un recours plus accru à l’efficacité énergétique, aux énergies renouvelables parmi lesquelles figurent en place de premier choix le gaz naturel.

Il a mis en exergue le rôle primordial que joue cette ressource dans le mix énergétique durable en tant que source peu polluante, étant donné qu’elle offre des avantages considérables en raison de sa disponibilité, son accessibilité et sa flexibilité qui peut compléter les sources d’énergies renouvelables et alternatives émergentes, a-t-il affirmé.

M. Arkab a rappelé les efforts et les actions de l’Algérie sur le plan international en faveur de la promotion du gaz naturel et du dialogue entre les pays producteurs et consommateurs, à travers notamment son implication au sein du Forum des pays exportateurs de gaz et les initiatives au sein des différentes organisations internationales à l’instar de l’OPEP, et qui a abouti à un accord au profit de la stabilisation du marché pétrolier.

De son côté, le PDG de Sonatrach, M. Rachid Hachichi, a estimé que « l’Algérie doit profiter de l’évolution du paysage gazier mondial et tirer profit de sa situation géographique exceptionnelle au cœur de la Méditerranée et aux portes de l’Europe entre les Amériques et l’Asie et sur le continent africain. Nous pouvons continuer à approvisionner l’Europe en gaz, d’autant que nous offrons une alternative intéressante à la diversification des sources d’approvisionnement et maintenir nos volumes d’exports par canalisations ou sous forme de GNL. La recherche de nouveaux accords et la prolongation de nos contrats existants, comme ceux que nous avons récemment conclus portant sur la livraison annuelle de gaz, consolident notre position d’acteur majeur sur la scène énergétique européenne. Nous devons également aller à la conquête de nouveaux marchés tant qu’ils sont en phase de croissance. Nos regards se tournent vers l’Asie, mais aussi vers l’Afrique et l’Amérique latine», a affirmé le responsable. 700 personnes participent au symposium organisé sous le thème «Le gaz naturel au centre de la diversification énergétique ».

Le programme de ce 6e symposium de l’AIG s’articule autour de plusieurs axes thématiques relevant de l’amont et de l’aval gaziers, ainsi que du commerce, du transport, de la distribution et des multiples usages du gaz naturel.

