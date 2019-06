Clôture de la FIA : un vif intérêt pour le marché algérien

Un évènement qui s’est inscrit dans la continuité des thématiques ayant guidé les précédentes manifestations, en l’occurrence, la diversification économique et le partenariat.

Des orientations portées par la stratégie de développement du pays, qui fait face à une crise économique complexe aggravée par les fluctuations qui caractérisent les cours sur les marchés pétroliers mondiaux depuis la mi-juin 2014. Une conjoncture qui affecte encore les équilibres financiers de l’Algérie, appelée, par conséquent, à accélérer le processus de redressement de son économie sur de nouvelles bases, à savoir, plus d’offensive à l’international pour varier ses exportations, et l’encouragement de l’investissement, comme remparts face à l’affaiblissement de ses ressources en devises. Une transition décisive qui soit garante d’une croissance durable et équilibrée et qui doit s’appuyer sur la mobilisation de toutes les ressources et potentialités du pays au service de la croissance hors hydrocarbures. Des défis majeurs qui imposent la promotion d’une nouvelle dynamique économique tournée vers le développement des secteurs stratégiques où l'Algérie peut compter sur des avantages compétitifs.

Dans cette optique, la Foire internationale d’Alger a ce mérite de contribuer à l’émergence de relations de partenariat, et d’opportunités au transfert du savoir-faire, indispensables à la mise en route du nouveau modèle de croissance dans le sillage de cette nouvelle vision censée libérer le pays de sa dépendance aux hydrocarbures. A ce titre, la FIA, qui s’est imposée comme étant l’un des événements phares au niveau régional et international, s’inscrit dans cet objectif qui consiste à soutenir et à accompagner les initiatives dans les domaines stratégiques, dont l'industrie, l’agriculture et le tourisme. Aussi, cette manifestation a pour objectif premier de faire connaître aux partenaires étrangers le potentiel du pays en matière d'investissements, ainsi que les instruments juridiques et les avantages mis en place par les pouvoirs publics dans le cadre de sa politique de relance économique. En toute évidence, l'intérêt va aux investissements productifs créateurs de valeur ajoutée, de richesses et d’emplois.

Et c’est dans cet objectif que devront s’inscrire d’ailleurs les actions des prochains dirigeants du pays, dans le sens d’une économie diversifiée. Une économie qui soit guidée par des réformes structurelles avec comme finalité, d’asseoir les éléments qui imposent rigueur et rationalité dans la gestion de la dépense publique et en matière de préservation des ressources du pays. Dans ce contexte, le nouveau modèle économique doit prévoir les instruments de transformation du mode de fonctionnement de notre économie pour entamer notre affranchissement de la rente pétrolière.

En d’autres termes, nos dirigeants devront relever les défis dans le cadre de la stratégie de diversification, en ce sens qu’elle en appelle à des initiatives courageuses et engagées en matière de réformes devenues nécessaires, aujourd’hui, car l’aggravation de notre dépendance de la rente des hydrocarbures ne peut que nuire au pays.

Par voie de conséquence, les enjeux imposent une démarche ferme pour situer l’économie du pays sur la voie qui lui est tracée, à savoir, une économie compétitive et diversifiée avec, comme leitmotiv, le développement de la production nationale, la maîtrise des importations et la promotion des exportations hors hydrocarbures. Une stratégie qui exige la mise en place d’un système de gouvernance économique pour arrimer l’économie nationale aux normes et standards requis. Dans cette optique, la diversification des exportations constitue, aujourd’hui, une nécessité pour l’économie algérienne, les besoins de financement du développement du pays ne devant plus dépendre des seules recettes d’hydrocarbures.

D. Akila

Un vif intérêt pour le marché algérien

La 52e édition de la Foire internationale d’Alger (FIA-2019), clôturée hier, a été marquée par la signature de plusieurs conventions de partenariat, confirmant ainsi l’intérêt grandissant des partenaires étrangers pour le marché algérien.

Cette édition, inaugurée mardi dernier par le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a vu la participation de plus de 500 exposants, dont 140 entreprises étrangères représentant plus de 20 pays.

La FIA-2019, qui a coïncidé avec la période des vacances scolaires, a connu une grande affluence de visiteurs venus des quatre coins du pays. Placée sous le thème «Algérie: diversification économique et opportunités de partenariat en perspective», cette manifestation économique annuelle s’est étalée sur une superficie globale de 22.046 m2, dont 19.880 m2, animés par des exposants nationaux et 2.090 m2 par des étrangers. Cette édition a vu la participation de l’Allemagne, la Turquie, la Tunisie, la Syrie, le Soudan, les Etats-Unis d’Amérique, Cuba, le Brésil, la Chine, l’Indonésie, le Sénégal, l’Afrique du Sud, l’Ethiopie, le Mali et de la France, considérés cette année comme des invités d’honneur. Les exposants individuels ont, pour leur part, représenté des firmes de nationalités italienne, tchèque, allemande, pakistanaise, française, tunisienne et égyptienne. Un programme d’animation économique, appelé «les après-midi de la FIA», touchant divers aspects de l’économie, a été organisé en marge de la Foire. Des conférences portant sur différentes thématiques ont été présentées par des experts nationaux et étrangers. Parmi ces thématiques, figurent «l’Internationalisation des Startups algériennes: challenges et objectifs», «la stratégie nationale de la promotion des exportations hors hydrocarbures et «les perspectives de la Zone de libre-échange africaine ZLECAf». Présidant la cérémonie d’inauguration de la FIA, M. Bensalah avait souligné l’importance de poursuivre les démarches visant à accompagner les entreprises algériennes et à les encourager à doubler et à améliorer la qualité de la production nationale, appelant ces dernières à continuer à concrétiser leurs projets, en vue de concourir à la hausse des exportations algériennes. En visitant les stands des sociétés étrangères, le chef de l’Etat a réitéré «la volonté de l’Algérie de renforcer la coopération entre les entreprises économiques des différents pays et d’élargir les domaines de partenariat». Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a, de son côté, qualifié de «réussite» cette édition de la FIA, notamment au regard du nombre important des participants étrangers présents et des conventions de partenariat conclues. «Malgré le contexte actuel, il s’agit (la FIA) d’une réussite. Nous avons enregistré plus de 500 exposants nationaux, activant dans toutes les filiales, ainsi qu’un grand nombre d’entreprises étrangères, venues de plus de 20 pays», s’est-il réjoui lors d’une conférence de presse organisée samedi en marge de la Foire. «Nos partenaires ont eu une idée précise sur la diversification industrielle réalisée par l’Algérie dans différents domaines. Plusieurs conventions de partenariats ont été signées entre des compagnies nationales et étrangères, dont des américaines», a-t-il avancé. Des exposants étrangers, participant pour la première fois à la FIA, ont exprimé à l’APS leur «vif» intérêt pour le marché algérien, faisant fi du contexte politique actuel du pays qui, selon certains d’entre eux, n’est que «passager». De nombreux participants africains et arabes à la Foire ont également mis en avant l’importance de cette manifestation annuelle, étant une occasion pour les chefs d’entreprises et les hommes d’affaires africains et arabes de se connaître et échanger les expériences en vue de parvenir à l’établissement de partenariats. Lors d’une conférence de presse animée au pavillon américain en marge de la FIA, l’ambassadeur des Etats-Unis en Algérie, John P. Desrocher, avait exprimé «l’intérêt grandissant» des sociétés américaines pour l’investissement en Algérie, affirmant que plusieurs d’entre elles ont présenté des demandes d’adhésion à la Chambre algéro-américaine du commerce pour accéder au marché local.