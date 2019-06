Assemblée parlementaire du conseil de l’ Europe : Une délégation du Conseil de la nation à Strasbourg

Une délégation parlementaire du Conseil de la nation prendra part aux travaux de la troisième phase de la session ordinaire de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe du 24 au 28 juin à Strasbourg.

A l’ordre du jour de cette session, «une étude sur la violence contre les enfants», «la contribution du Conseil de l’Europe dans les Objectifs de développement durable» et «la situation en Syrie : perspectives d’une solution politique».

Le Conseil sera représenté par le président de la commission des affaires étrangères, de la coopération internationale et de la communauté algérienne à l’étranger et chef de la délégation, Rachid Achouri ainsi que les sénateurs Fouad Sebouta et Rabah Youb.