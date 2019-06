Eradication des chalets à Boumerdès et Relogement de 1.010 familles à Boudouaou

La commune de Boudouaou a été hier le théâtre du lancement de la plus grande opération de relogement à l’échelle locale devant profiter à plus de 1.010 familles sur un total de 1.040 concernées par la poursuite du programme d’éradication des chalets à travers la wilaya. «Les familles bénéficiaires, occupant 11 sites de chalets installés à travers la localité au lendemain du séisme du 21 mai 2003, seront relogées au nouveau pôle urbain de Ben Marzouka», a indiqué le chef de la daïra de Boudouaou, Youcef Si Bachir. Cette opération de relogement, la 31e du genre depuis le lancement du programme d’éradication des chalets à la fin 2016, a déjà été précédée par le relogement de quelque 262 familles des cités Halaïmia, Ben Marzouka et du centre-ville. Dans une déclaration à la presse, le wali, Yahia Yahiatène, a indiqué que cette nouvelle zone urbaine a été dotée de «toutes les commodités nécessaires pour garantir un cadre de vie digne aux résidents, dont les aménagements externes, des routes bitumées, l’éclairage public, des espaces de jeux, des établissements éducatifs, une salle de soins et autres annexes administratives et sécuritaire». M. Yahiatène a fait part de la récupération programmée, après démolition des chalets libérés, d’une assiette foncière globale de 26,4 ha qui sera destinée, a-t-il dit, «à l’accueil d’un programme de logement constitué de 2.000 unités AADL, en plus de 1.000 logements publics locatifs et 50 autres participatifs locatifs». «Les opérations de relogement se poursuivront suivant le rythme de livraison des nouveaux programmes de logements actuellement en chantier, jusqu’à l’éradication totale des chalets à travers la wilaya», a assuré le wali. Une fois les familles évacuées, il sera procédé immédiatement à la démolition et l’éradication définitive des derniers chalets recensés au niveau de la commune de Boudouaou, a-t-on signalé. Le programme a enregistré, début 2018, la démolition et l’éradication définitive de près de 8.500 chalets, alors que près de 7.000 familles ont été relogées, soit une population globale de 34.000 âmes à travers 18 communes, parallèlement à la récupération d’une assiette de plus 200 ha.

Le nombre de chalets restant est estimé à 6.000 sur un total de 15.200 unités installées au niveau de 95 sites à travers 28 communes de la wilaya au lendemain du séisme au profit des sinistrés, avant leur redistribution dans un cadre social, une fois les sinistrés relogés.