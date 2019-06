Centre culturel islamique : Une mission complémentaire de la mosquée

Intervenant à la clôture de la saison culturelle 2018-2019, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi, a précisé que «la mission du Centre culturel islamique dans la diffusion de la culture nationale et des valeurs de paix et de fraternité est complémentaire de celle de la mosquée, à savoir la préservation du référent religieux national», saluant en outre, le rôle social du Centre, notamment en matière de réinsertion familiale à travers l’ensemble de ses annexes locales.

Dans ce sens, M. Belmahdi a fait savoir que son département envisageait l’ouverture de nouvelles annexes, dans le but de renforcer sa présence au niveau national, rappelant qu’il compte actuellement 45 annexes, dont une à Paris et qui a pour mission de faire connaître le patrimoine algérien aux enfants de la communauté nationale en vue de les rapprocher de leur patrie. Il a appelé, dans ce sillage, à «la conjugaison des efforts» pour contribuer au développement de l’Algérie, notamment en cette «conjoncture difficile que traverse notre pays mais aussi les pays arabes et musulmans».

M. Belmahdi a estimé, lors de cette cérémonie placée sous le slogan «Construisons ensemble l’Algérie», que «la distinction des gens du savoir et de la pensée, de toutes les disciplines, est un devoir et un encouragement pour la persévérance sur la voie de la quête des sciences, leviers de l’essor des nations».

Il a rappelé, dans ce sens, l’apport précieux de feu Cheikh Mohamed Lakhal Chorfa, dont la famille a été honorée à cette occasion. La cérémonie a vu, également, la distinction des lauréats du 3e concours national «Essira Nabawia», du 4e concours de Ramadhan.