Coopération Algérie - FAO : bonnes perspectives

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Chérif Omari, a été reçu hier en audience à Rome, par le directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), José Graziano da Silva, avec lequel il a discuté des projets d’accompagnement et d’assistance technique réalisés par cette organisation onusienne en Algérie. La rencontre s’est déroulée en marge de la 41e Conférence de la FAO, en présence du représentant régional de la FAO pour la région Afrique du Nord et Moyen-Orient, Abdessalam Ould Ahmed. Lors de cette rencontre, le ministre a rappelé la signature du deuxième cadre de programmation par pays, le 10 juin dernier, entre la FAO et l’Algérie, qui définit les priorités de coopération sur les quatre prochaines années (2019-2022). Les deux parties ont évoqué également l’atelier de formation qui s’est tenu le 17 juin à Batna encadré par la FAO et financé par le Japon, visant à renforcer les capacités du secteur des forêts dans le domaine de lutte contre les incendies de forêt.

M. Omari a indiqué que ces projets auguraient beaucoup de perspectives de coopération entre l’Algérie et cette organisation multilatérale, appelant à intensifier cette coopération à travers l’expertise de la FAO et la mobilisation de bailleurs de fonds.