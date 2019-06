Béjaïa : Des villageois protestent contre la prolifération des débits de boissons et de l’insécurité

Les habitants d’une dizaine de hameaux et villages du Aarch d’Imazayene, situés à la sortie ouest de Bejaia, ont fermé samedi la route nationale 24 (RN.24) reliant Bejaia à Tizi-Ouzou et toutes les voies conduisant aux diverses plages allant du chef-lieu de wilaya à Azzefoun (Tizi-Ouzou) pour protester contre «la prolifération illicite des débits de boisson» et dénoncer les fléaux qui en ont résulté, notamment «la prostitution et l’insécurité», a-t-on constaté. Les manifestants ont engorgé un carrefour stratégique à hauteur du lieudit «Laazouguene» (à 6 km à l’ouest de Béjaia) en jonchant la chaussée d’objets hétéroclites empêchant tout trafic sur cette voie, unique dégagement sur Azzefoun, Tigzirt et les plages s’y trouvant, notamment Boulimat, Saket et Beni-Ksila, densément fréquentées les week-ends. «C’est malgré nous. C’est le seul moyen de faire entendre nos voix», a argué un manifestant, visiblement remonté contre ce qu’il considère être «l’absence de réactions des autorités locales, fréquemment mais vainement sollicitées depuis 2016», a-t-il dit, rappelant notamment «une pétition signée par un millier de personnes habitant la région et l’organisation de plusieurs rassemblements devant l’APC et la wilaya». «Nous n’en pouvons plus», a-t-il ajouté, expliquant que «désormais rares sont les habitants qui peuvent sortir en famille, en raison des mœurs malsaines qui s’y sont installées et qui posent, au-delà de la morale, un vrai problème de sécurité, du fait de la multiplication des agressions. «Récemment, des habitants ont dû affronter une peur bleue à cause d’un affrontement entre gangs qui a duré toute la nuit», a-t-il déploré, appelant les responsables à intervenir rapidement et protéger la quiétude des villageois. En milieu d’après-midi, la route restait toujours fermée et les véhicules pris au piège dans l’engorgement ont dû faire demi-tour pour se hasarder à travers des sentiers ou routes éparpillés sur les montagnes. Beaucoup ont préféré retourner jusqu’à Oued-Das, à 40 km à l’ouest, pour pouvoir déboucher sur Toudja et gagner ainsi Béjaia, soit un périmètre de quelque 100 km.