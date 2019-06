Concours National de Cuisine : « La cuillère d’or » valorise les plats du terroir

La gastronomie et les traditions culinaires algériennes sont dans tous leurs états depuis samedi. La ville des roses, en effet, «réhabilite» le patrimoine du terroir en termes de plats et de recettes valorisés par des mains en or, de toutes les régions du pays, qui ont relevé le challenge des goûts et des saveurs, revisités.

Des jeunes avaient ainsi brandi la carte de la promotion de plats connus, appréciés et transmis de génération en génération, défiant ainsi les années, voire les siècles, qui n’ont pas eu raison de la manière de préparation des recettes, encore moins des ingrédients qui donnent la touche et l’empreinte de chaque région. C’est aujourd’hui qu’a pris fin le concours national de cuisine, qu’a abrité la wilaya de Blida qui a réussi à réuni de nombreux amateurs de cuisine, réconciliés avec le patrimoine culinaire ancestrale, dans sa richesse et sa diversité. Loin des fameux paninis, des tacos, des pizzas, qui ont pignon sur notre de mode de consommation, de jeunes talents se sont engagés, lors de cette manifestation, à redorer le blason du couscous ; un plat qui unit les algériens et les pays du Maghreb. Il faut savoir que ce plat complet et riche de par ses composants a été choisi comme thématique par la compétition en question pour donner à ce plat vitalité face à un phénomène de mondialisation qui font que nos habitudes alimentaires s’orientent de plus en plus vers la gastronomie universelle. Près d’une cinquantaine de cuisiniers amateurs se sont constitués en ambassadeurs de leurs régions dans la préparation de ce plat. concocté de façons différentes, néanmoins la base demeure la même pour la plupart. Il faut dire aussi que cette initiative a, par ailleurs, intégré dans son programme, en plus du couscous, d’autres plats traditionnels et autochtones. La 2e journée sera dédiée à la préparation de toutes sortes de pains, de pâtes traditionnelles, à l’instar des petits plombs ou tout simplement le «Berkoukes» et le «Asbane», fait à base des abats de mouton. D’autres recettes ont été également présentes à ce concours, à l’instar du «Mtewem», un plat à base de boulettes de viande hachée et de l’ail, la «Chakhchoukha», arrosée d’une sauce rouge, à base de légumes et de viande. Cette manifestation ne passera pas sans faire un crochet au centre à travers un plat prisé qu’est la «Rechta», qui revient très souvent lors des évènements et les fêtes. Toutes ces recettes ont été à l’honneur lors de ce concours national de cuisine qui prendra fin, aujourd’hui, en présence de figures connues du monde de la cuisine algérienne ainsi que des artistes. Des représentants des dispositifs d’aide à l’emploi ont été également invités pour informer les participants sur les opportunités qu’ils offrent en matière de montage de projets adaptés à leurs compétences et profils.

Pour rappel, un dossier a été finalisé, en mars dernier, sous l'initiative et la coordination de l'Algérie, à l’issue d’une cérémonie de signature par les représentants des quatre pays du Maghreb du formulaire de demande d'inscription du couscous sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

Samia D.