Rencontre avec l’auteure Leila Souidi : à la découverte d’histoires de femmes souffrantes

Rencontrée samedi après-midi à la librairie des Beaux-arts à Alger pour la signature de son ouvrage «Amel et ses sœurs», Leila Souidi revient sur son ouvrage paru aux éditions El Ibriz. Une vingtaine de nouvelles relatant des histories de femmes, certaines récentes et d’autres anciennes, ayant pour point commun des bribes de souffrance vécues dans une Algérie antérieure.

Leila Souidi a questionné le temps pour donner la parole à vingt femmes algériennes. A travers ses vingt nouvelles, l’auteure a intitulé chaque histoire par un prénom authentique. Les histoires sont celles de dames de tous âges, ayant vécu en Algérie entre les années 1960 et 2010, une rétrospective d’histoires féminines qui se sont déroulées dans la société algérienne dans l’exploration de leurs secrets les plus intimes.

Leila Souidi souligne qu’il n’y a pas de linéarité historique dans ses nouvelles, qu’il s’agit d’histoires différentes de toutes les situations. «La trame de chaque histoire est vraie, je change les noms et les situations, parce que ces femmes m’ont confié leurs secrets les plus intimes. je ne voudrais pas gêner les femmes qui m’ont confié leurs histoires par rapport à leurs famille», a-t-elle noté. «Le printemps de Rabéa», «Le rendez-vous de Saléha», «Ghania marie son père», «Fatiha la femme enfant» sont autant d’histoires qui narrent une souffrance vécue par une femme. L’histoire la plus poignante est celle d’Amel, dont l’intitulé du livre. «Amel est une fille qui était avec moi au collège en troisième, qui s’est mariée contre son gré avec un homme qu’elle ne connait pas. C’était une fille joyeuse, elle riait tout le temps, elle était bonne élève de surcroît, je la rencontre de temps à autre, et je la retrouve debout, mais avec une grande tristesse, dommage que son sourire l’ait quitté», a-t-elle déploré.

Leila Souidi explique que l’objectif d’écrire sur ces femmes n’était pas pour dénoncer leur souffrance ou de les encourager à la révolte, elle précise qu’elle voulait que leurs souffrances soient connues. «La femme ne parle pas de ses chagrins dans notre société. on se parle entre femmes. je voulais que ces tristesses soient connues pour qu’il n ait plus de mariage forcé ou de violence contre les femmes», a-t-elle ajouté.

Kader Bentounès