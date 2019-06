Grand angle : Prise de conscience ?

Avec le recul nécessaire, le sombre tableau que le représentant spécial du secrétaire général de l’ONU en Libye, Ghassan Salame, a brossé de la situation dans ce pays devant le Conseil de sécurité, le 21 mai, a-t-il fini par convaincre les acteurs libyens de revenir à la table de négociations et engager un débat serein sur le devenir de leur pays menacé par de multiples périls, dont celui de la division et du chaos permanent ? On ose l’espérer, au regard des développements de ces derniers jours. Ainsi, après l’initiative politique de Fayez al Sarraj pour une sortie de crise, élaborée «en coordination avec la Mission d’appui de l’ONU en Libye» (Manul), par laquelle le chef du gouvernement d’Union nationale (GNA) a proposé la tenue d’un «forum libyen» pour réunir «les forces nationales influentes sur les plans politique et social, et partisanes d’une solution pacifique et démocratique», de même que la tenue simultanée «d’élections présidentielle et législatives avant fin 2019», c’est au tour du maréchal Haftar de faire un pas. En effet, il a reçu l'envoyé spécial des Nations unies en Libye, Ghassan Salame. Les deux hommes ont, entre autres, discuté, selon la Manul, «des moyens d'accélérer la transition vers une solution politique». Après plus de deux mois d’offensive déclenchée par le maréchal et l’incapacité des forces de l’autoproclamée Armée nationale libyenne (ANL) de prendre la capitale Tripoli, l’homme fort de l’Est a peut-être fini par admettre qu’il ne servait à rien de s’obstiner. Serait-il dans le même état d’esprit que Fayez al Sarraj ? Le chef du GNA, qui, jusqu’à présent, refusait de négocier un cessez-le-feu, estime certainement que le statu quo ne pourrait être que préjudiciable, s’il venait à s’éterniser. La perche tendue a été saisie au vol par Ghassan Salame, qui n’a eu de cesse de mettre en garde contre les risques encourus par la Libye et la région si le conflit perdure. Le diplomate libanais, tout en exhortant les deux camps à reprendre les négociations, appelle aussi à un cessez-le-feu immédiat. Les pourparlers sont d’autant importants, «car c'est la seule voie pour sauver le pays». L’émissaire onusien avait également mis les autres parties devant leurs responsabilités, en déclarant, devant le Conseil de sécurité, que «tant que les parties concernées sur le double plan régional et international ne sont pas convaincues que la Libye n’est pas une simple offrande qui revient au plus fort, mais un pays de 6,5 millions d’habitants qui méritent de jouir de la paix et ont le droit de choisir leur chemin pour vivre ensemble, l’avenir du pays sera sombre».

Nadia K.