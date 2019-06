Crise entre Washington et Téhéran : Souffler le chaud et le froid

Souffler le chaud et le froid est un art que le Président Trump semble particulièrement bien affectionner. Après avoir juré de «raser» la Corée du Nord de la carte, le locataire de la Maison-Blanche est revenu à de meilleurs sentiments, et se permet même des échanges de lettre personnelle jugée d’ailleurs «excellente» par l’homme fort de Pyongyang. La même approche est en train de se reproduire dans la crise avec l’Iran. Après l’épisode du drone espion américain, la tension est montée d'un cran, et Donald Trump aurait approuvé une opération militaire devant cibler des installations iraniennes, avant de se raviser et d'annuler les frappes au dernier moment. Et, paradoxalement, le Président américain change de registre et adopte le même scénario qu’avec Pyongyang, en assurant que les États-Unis sont disposés à devenir parmi les «meilleurs amis» de l'Iran, à condition que Téhéran renonce à son programme nucléaire, ont rapporté des médias locaux. «Nous n'allons pas laisser l'Iran se doter de l'arme nucléaire, et quand ils auront accepté cela, ils auront un pays riche, ils seront tellement heureux et je serai leur meilleur ami. J'espère que ça va arriver», a souligné M. Trump, dans une déclaration à la presse à la Maison-Blanche, ont ajouté les mêmes sources. «Si l’on pouvait remettre l'Iran sur les rails de la reconstruction économique, ce serait fantastique», a-t-il ajouté, tout en brandissant la menace de nouvelles sanctions économiques contre l'Iran. Mêmes propos, même démarche qui ont abouti au sommet de Singapour avec le leader Kim Jung Un. Washington et Téhéran ont assuré à plusieurs reprises ne pas vouloir la guerre, notamment le contexte actuel marqué par de fortes tensions. Côté iranien, on n’est pas en reste. Il y a deux jours, Téhéran affirmait s’être abstenu d'abattre un avion américain de patrouille maritime avec 35 personnes à son bord qui accompagnait le drone détruit jeudi en vol dans le Golfe. Un commandant du corps des gardiens de la Révolution, cité par l'agence de presse Tasnim, a affirmé que cet avion P-8 avait lui aussi pénétré l'espace aérien iranien. «Nous aurions pu l'abattre, nous ne l'avons pas fait», a-t-il dit. Pour le moment, bien malin celui qui saura prédire une quelconque avancée vers un apaisement dans ce climat de frictions extrême. Malgré certains signaux «positifs», comme la dernière déclaration du ministre émiratis des Affaires étrangères, Anwar Gargash, appelant à trouver les moyens politiques pour résoudre les tensions dans le Golfe et insistant même sur «le dialogue et les négociations», avec «la participation des acteurs régionaux» pour parvenir à «des solutions durables», le Président américain ne lâche point la pression et annonce même de nouvelles et importantes sanctions, à compter de ce jour. «Nous allons imposer d'importantes sanctions supplémentaires à l'Iran, lundi (aujourd’hui, ndlr», a tweeté Donald Trump, sans fournir d'autres détails. M. T.