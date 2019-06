Présidentielle en Mauritanie : Le candidat El-Ghazouani se proclame « vainqueur »

Le candidat à l'élection présidentielle en Mauritanie, Mohamed Cheikh El-Ghazouani, s'est proclamé «vainqueur» au premier tour, dans une déclaration hier en présence du président sortant Mohamed Ould Abdel Aziz, rapportent des médias locaux. M. Ghazouani a fait cette déclaration, au terme d'une veillée électorale dans la nuit de samedi à hier, «sur la base de 80% des bulletins dépouillés», a-t-il indiqué. «Il ne reste plus que 20%, mais cela ne changera pas le résultat final», a-t-il affirmé, selon les mêmes sources. M. Ghazouani recueillait 50,56% des suffrages sur 80% des bulletins dépouillés, devant les opposants Sidi Mohamed Ould Boubacar et Biram Ould Dah Ould Abeid, tous deux autour de 18%, selon une source à la Commission électorale nationale indépendante (Céni), alors que les compilations se poursuivaient hier.

Aucun des cinq rivaux de M. Ghazouani n'a réagi dans l'immédiat à cette annonce, mais quatre d'entre eux, dont MM. Ould Boubacar et Ould Abeid, ont dénoncé, lors d'une rencontre samedi, des irrégularités et l'expulsion de leurs représentants de certains bureaux de vote. Toutefois, la Céni avait affirmé n'avoir relevé aucun incident significatif, de même que l'équipe de campagne de M. Ghazouani.