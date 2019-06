Transition au Soudan : La contestation accepte une proposition éthiopienne

Les représentants du mouvement de contestation au Soudan ont accepté samedi une proposition du médiateur éthiopien, Mahmoud Drir, visant à former une instance majoritairement composée de civils pour assurer une transition politique, alors que le bras de fer se poursuit avec l'armée au pouvoir. «Nous pensons que notre acceptation de cette proposition est un pas majeur pour réaliser les objectifs de la révolution qui sont liberté, paix et justice», a indiqué à des journalistes, un de ces représentants, Babiker Faiçal. «Cela mettra notre pays sur le bon chemin vers une période de transition qui aboutira à une démocratie durable», a-t-il ajouté. Le Conseil militaire, qui tient les rênes du pays depuis que le président Omar El-Bachir a été destitué, le 11 avril, après 30 ans au pouvoir, sous la pression de la rue, doit encore donner sa réponse à cette proposition avancée par l'émissaire éthiopien Mahmoud Drir. Après plusieurs mois de manifestations, le Soudan est toujours le théâtre de tensions entre le Conseil militaire de transition, et les principales forces de la contestation qui exigent le transfert immédiat du pouvoir aux civils.

Des négociations entre les parties en conflit ont été suspendues, le 20 mai, chaque camp voulant prendre la tête d'une future instance de transition. La proposition éthiopienne prévoit une instance de transition constituée de 15 personnes, avec huit civils et sept militaires. Sur les huit civils, sept seraient issus de l'Alliance pour la liberté et le changement (ALC), fer de lance de la contestation, selon cette proposition qui «confirme les accords précédents» conclus avec l'armée, a affirmé un autre représentant des protestataires, Amjad Farid. À l'issue de longues négociations, les représentants de la contestation et les militaires au pouvoir s'étaient mis d'accord, avant la rupture des pourparlers le 20 mai, sur une période de transition d'une durée de trois ans. Ils avaient également convenu d'un parlement de transition constitué de 300 sièges, dont les deux-tiers réservés à l'ALC. «Ce n'est pas possible qu'ils prennent 67% (du Parlement, ndlr) pour contrôler le peuple», a estimé samedi le numéro deux du Conseil militaire, le général Mohammed Hamdan Daglo. «Ce n'est pas possible qu'eux seuls imposent leurs opinions», a continué le général, dit «Hemeidti», dans un discours depuis un village au nord-ouest de Khartoum, où il était en déplacement.