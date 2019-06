Dialogue politique inclusif au Mali : Le président Keïta rencontre les grandes personnalités

Le président malien Ibrahim Boubacar Keita a rencontré, samedi après-midi, quatre grandes personnalités chargées de conduire le dialogue politique inclusif au Mali, dans le cadre l'accélération de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d’Alger et signé à Bamako, ont rapporté, hier, des médias locaux. Le chef de l'État malien a reçu en audience, le 22 juin, les membres du Triumvirat chargés de conduire le dialogue politique inclusif au Mali et l'ambassadeur Cheick Sidi Diarra, président du comité d’organisation qui va assurer la préparation matérielle et scientifique du dialogue politique, ont précisé les mêmes sources.

C’est la première fois que le président Keïta reçoit ces quatre grandes personnalités ensemble depuis leur nomination le 7 juin 2019 lors d’un Conseil des ministres extraordinaire, a-t-on indiqué à Bamako. Le dialogue politique inclusif portera sur l’ensemble des sujets d’intérêt national, notamment les réformes institutionnelles, les réformes politiques, les réformes institutionnelles et sécuritaires, le nouvel élan accélérateur du processus de mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d’Alger et signé à Bamako. «Avec sa main tendue à tous ses frères, camarades politiques de tous bords et en appelant au sursaut national pour régler définitivement les nombreux problèmes auxquels notre pays est confronté, le président malien entend trouver une solution définitive participative pour le retour rapide du Mali dans le concert des nations», selon des observateurs. Pour rappel, les personnalités chargées de conduire le processus du dialogue politique inclusif sont : le Pr Baba Akhib Haidara, médiateur de la République, Ousmane Issoufi Maiga, ex-Premier ministre, et Aminata Dramane Traoré, ex-ministre, et l'ambassadeur Cheick Sidi Diarra du Comité d’organisation pour la préparation matérielle et scientifique du dialogue politique.