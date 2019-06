Copa América : le Brésil se réveille

C'est le retour du foot-samba! Sifflé par ses propres supporters lors de ses deux premiers matches, le Brésil a enfin livré une prestation digne de son rang pour se qualifier en quarts de finale de «sa» Copa América en atomisant le Pérou 5-0, samedi, à Sao Paulo. La Seleçao n'a pas laissé le temps au public de douter: Casemiro (12e), Firmino (18e), Everton (32e) ont plié le match en un peu plus d'une demie-heure, avant que le capitaine Dani Alves (53e) et Willian (90e) ne parachèvent le succès avec deux buts magnifiques. L'addition aurait pu être plus salée si Gabriel Jesus n'avait pas raté un pénalty dans les arrêts de jeu. «On savait qu'on y arriverait tôt ou tard, parce qu'on a beaucoup travaillé», a affirmé Dani Alves au micro de TV Globo. «C'est grâce à ce genre de victoire qu'on peut être en communion avec nos supporters, quand on est tous ensemble, on ressent les énergies positives», a ajouté le capitaine. Le Brésil savait qu'il ne fallait pas prendre ce match à la légère. Lors de la dernière Copa América, en 2016, aux Etats-Unis, les quintuples champions du monde avaient été éliminés dès le premier tour après une défaite contre le Pérou, une humiliation qui avait coûté son poste à Dunga, remplacé par Tite. Très critiqué pour le manque d'efficacité offensive de son équipe après le match nul frustrant de mardi contre le Venezuela (0-0), le sélectionneur a procédé à deux changements dans son trio d'attaque, alignant Gabriel Jesus et Everton à la place de Richarlison et David Neres. Seul Roberto Firmino a été maintenu en pointe. Philippe Coutinho, qui avait inscrit deux buts contre la Bolivie (2-0), mais avait été transparent face aux Vénézuéliens, a joué plus bas, pour servir de rampe de lancement aux attaquants, aux côtés d'Arthur, son coéquipier au FC Barcelone.



Casemiro suspendu



Tite avait prévenu vendredi en conférence de presse qu'il fallait «améliorer la création et la finition». Pour le premier but, la finition n'était pas encore totalement au point: à la réception d'une déviation de Thiago Silva sur corner, Casemiro a dû s'y reprendre à deux fois pour tromper le gardien Gallese, après avoir touché la transversale. Firmino, lui, a eu un maximum de réussite : son contre favorable après un dégagement totalement loupé de Gallese a aussi frappé la barre, mais il a su garder son sang-froid pour dribbler le gardien et pousser le ballon dans le but vide. Everton, lui, a profité d'une faute de main d'un Gallese peu inspiré pour inscrire le troisième but d'une belle frappe lointaine. La Seleçao a un peu levé le pied après la pause, mais ça n'a pas empêché Daniel Alves de marquer le quatrième au terme d'une superbe action collective. William, appelé au dernier moment après le forfait de Neymar sur blessure, a ajouté sa pierre à l'édifice d'une belle frappe enroulée. Seul bémol dans cette soirée presque parfaite: le Brésil devra jouer son quart de finale sans Casemiro, suspendu pour le match de jeudi, à Porto Alegre. Une suspension l'avait déjà privé du quart contre la Belgique (défaite 2-1) lors du Mondial-2018 et il avait fait cruellement défaut à son équipe. La Seleçao ne connaîtra son adversaire que lundi soir, mais sait déjà qu'il affrontera une équipe classée en troisième position des groupes B ou C, avec la possibilité d'un choc des titans contre l'Argentine.